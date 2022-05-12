Kripto para piyasasında son günlerde büyük bir TerraUSD (UST) ve LUNA kargaşası yaşanıyor.
Değeri 1 dolarda sabit durması gereken sabit coin UST ilk olarak önceki gün 0.70 doların altına geriledi. Dün ise 0.36 doları gördü. UST geliştiricilerinin yoğun çabalarına rağmen bu sabah itibarıyla 0.48 dolardan işlem görüyor.
Algoritmik bir sabit coin olan UST'yi mint etmek için Terra ağında 1 dolarlık LUNA yakılması gerekiyor. Oluşan UST bir likidite havuzuna alınıyor ve algoritma talebe göre piyasaya UST sürüp paranın 1 dolarlık değerde seyretmesini sağlıyordu. UST'nin dolar olarak rezerv karşılığı bulunmuyor. UST'nin bir anlamda merkez bankası denebilecek Luna Foundation Guard veya Türkiye'de daha tanınan ismiyle Luna Vakfı'nda rezerv olarak AVAX ve Bitcoin bulunuyor.
SATIŞ YETERLİ OLMADI
Sabit bir coinin rezerv olarak oynaklığıyla bilinen başa kripto paralara dayanması bir süredir eleştirilen bir konuydu. Bitcoin 30.000 doların altına gerilerken UST ile ilgili korkulan oldu ve talebe yetişilemedi. Arz açığı paniğe yol açtı ve yatırımcılar ellerindeki UST'leri boşaltmaya başladı. UST Luna Vakfı'nın 1 milyar doları aşkın kripto para değişimine rağmen 1 dolara ulaşamadı.
YATIRIMCILAR OLUMSUZ CEVAP VERDİ
ABD basını Terra geliştiricilerinin ek likidite sağlayabilmek için yatırımcılarla görüştüğünü ancak şu ana kadar olumsuz cevaplar aldıklarını belirtti. Bu arada UST'ye talepteki olağanüstü artışın bir saldırı olduğu görüşü piyasaya hakim oldu. Ancak bunu yüzde 100 kanıtlayacak bir veri henüz ortaya konmadı.
42 MİLYARDAN 114 MİLYON DOLARA
Bu yaşananlar geçen hafta piyasa değeri bakımından ilk 5'te yer alan LUNA'da büyük kayba yol açtı. LUNA dünkü yüzde 97'lik kaybının ardından bugün de yüzde 99 düştü ve 0.02 dolara kadar geriledi.
Böylece 5 Nisan'da 119 doları gören LUNA zirveden yüzde 99.98 düşüş yaşamış oldu.
LUNA'nın piyasa değeri zirvesinde 42 milyar doları görmüştü. bugün ise 114 milyon dolara kadar geriledi.
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