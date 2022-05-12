TerraUSD ve LUNA ile başlayan güven kaybı ABD'de nisan ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle birleşince kripto paralarda büyük kan kaybı yaşandı.

Bitcoin yaklaşık 1.5 yılın ardından bugün 27.000 doların altını gördü. Böylece yatırımcısına 2022 genelinde şu ana kadar dolar bazında yüzde 43 kaybettirmiş oldu. Bitcoin Kasım 2020'de 68.790 doları görerek tüm zamanların zirvesini görmüştü. Bugün itibarıyla zirveden düşüş yüzde 61'i buldu.

YÜZDE 2970 KAZANDIRIP ÇÖKMÜŞTÜ

Zirveden alanlar için doğal olarak üzücü olan bu kayıp Bitcoin tarihine bakıldığında aslında fazlasıyla olağan bir düşüş. 2009 yılında yaratılan Bitcoin ilk olarak 13 Nisan 2011'de 1 dolarlık değere ulaştı. Bitcoin'in dolarla eşitlenmesiyle o dönem ana akım medya bu yeni varlığa ilgi göstermeye başladı. Bu yeni yatırımcıları beraberinde getirdi.

7 Haziran 2011'de Bitcoin 29.7 dolara kadar yükseldi. Yani o dönem 2 ayda yatırımcısına yaklaşık yüzde 2970 kazandırdı. Ancak 30 dolar seviyesi aşılamadı. 16 Kasım 2011'e gelindiğinde ise Bitcoin 2.1 dolara düşmüştü. Yani zirveden alanlar 5 ayda yüzde 93 kaybettirdi.

2012 yılı ise Bitcoin yatırımcısı için genel olarak olumlu geçmişti. Yıla 5 dolarlık değerle başlayan Bitcoin dalgalanmalar yaşasa da sene sonunda 13.5 dolara yükseldi. 8 Nisan 2013'te ise Bitcoin 266 dolara kadar yükseldi.

2013'TE YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI

Özellikle 2013 ilk 3 ayında yaşanan sert yükseliş medya ve yatırımcı ilgisinde patlamaya yol açmıştı. Bitcoin'de yaşanan bu yükselişi o dönem Gazete Habertürk'te 'Yatırımcıya en çok 'Bit pazarı kazandırdı' başlığıyla okuyucularımıza iletmiştik. Haberimizde Avrupa Merkez Bankası'nın Bitcoin'i bir yatırım aracı değil deney olarak kabul ettiğini de belirtmiştik.

8 Mart 2013 tarihli Gazete Habertürk haberi:

Ancak 8 Nisan'da 266 doların görülmesinin ardından yeni bir satış dalgası geldi. 4 Temmuz 2013'te Bitcoin 68 dolara kadar geriledi. Yani Bitcoin 2013'ün ilk 4 ayında yüzde 1669 kazandırmasının ardından 3 ayda yüzde 95 düştü.

MT GOX DARBESİ

2013'teki söz konusu düşüşte o dönem Bitcoin işlemlerinin yüzde 60'ının yapıldığı Japon Mt. Gox'un hacklenmesi tetikledi.

Yukarıdaki mart ayındaki haberde Mt. Gox'un Kuzey Amerika'daki yayılması Bitcoin için olumlu bir gelişme olarak verilirken aşağıdaki haberde nisan ayında aynı platformun çöküşe yol açtığı bildirildi.

12 Nisan 2013 tarihli Gazete Habertürk haberi:

Bitcoin Mt. Gox'un yarattığı belirsizliğin gölgesine rağmen Bitcoin 4 Aralık 2013'te 1.205 dolara kadar yükseldi. Ancak 18 Aralık 2013'te Bitcoin 522 dolara kadar düştü. Zirveden alanlar 2 haftada yüzde 54 kaybetti. Buna rağmen Bitcoin 2013'ü 754 dolardan kapattı.

2015-2016'DA KAZANDIRDI

Bitcoin 2013 yılında yatırımcısına yüzde 5.485 kazandırdı. Bitcoin 2014 yılında ise satış ağırlık bir seyir izledi ve yılı 314 dolardan kapattı. Dünyanın en büyük kripto parası 2015 yılında inişli çıkışlı bir seyir izlese de yılı 434 dolarda tamamlayarak yıl genelinde yatırımcısına yüzde 38 kazandırdı.

Benzer şekilde 2016 yılı da Bitcoin için genel olarak olumlu geçti ve seneyi 964 dolar civarında tamamladı. 2017 yılı başında Bitcoin'in 1000 doları bu sefer kalıcı olarak kırıp kıramayacağı tartışılıyordu. Mart ayında 1000 dolarlık kritik seviye aşıldı.

YENİ ZİRVE İÇİN 4 YIL BEKLENDİ

Bu esnada Bitcoin'in bir balon olduğu ve yakında patlayacağına yönelik pek çok yorum yapılmaya başlandı. Nisan 2017'de 2013 zirvesi aşılabildi ve Bitcoin yeniden 1.200 doların üzerine çıktı. Yaklaşık 4 yıl önce bu seviyeden sert bir düşüş geldiği için yatırımcı ilk başta tedirgin oldu ancak söz konusu seviyenin kalıcı olarak kırılmasıyla büyük bir patlama yaşandı. 16 Aralık 2017'de Bitcoin 19.950 doları aşarken 20.000 duvarına çarptı ve düşüşe geçti.

Bitcoin 2017 başından aralıktaki zirvesine kadar dolar bazında yüzde 1.965 yükseldi. Yılı ise 13.650 dolardan kapattı.

YÜZDE 84 KAYBETTİRDİ

Ocak 2018'de 17.000 doların üzerine çıktı ancak risk iştahı yeterli seviyede olmadığı için yönünü aşağı çevirdi ve uzun süreli yatırımcıların halen unutamadığı büyük çöküş başladı.

16 Aralık 2018'de yani o dönemki tarihi zirvesinin görülmesinin tam 1 yıl ardından Bitcoin 3.250 dolara kadar geriledi. Zirveden Bitcoin alanlar yüzde 84 kaybetti. Bu tarihten sonra ise alımlar başladı ve Bitcoin 2018'i 3.740 dolardan kapattı.

7 AYDA ZENGİN ETTİ 5 AYDA BATIRDI

26 Haziran 2019 gelindiğinde Bitcoin 13.000 doları gördü. Yani 2019'un ilk 7 ayında yatırımcısına yüzde 712 kazandırdı. O dönem 2017 zirvesinin görülüp görülmeyeceği konuşulmaya başlanmıştı ki yatırımcıların önemli bir kısmı yine terste kaldı. 17 Aralık 2019'da Bitcoin 6.640 dolara kadar düştü. Yani zirveden alanlar yine yüzde 49 kaybetti.

Bitcoin 2019'u 7.300 dolardan tamamlarken 2020 yılına büyük umutlarla başladı. 14 Şubat 2020'de 10.300 dolara kadar çıktı. Ancak 16 Mart'ta 5.010 dolara kadar geriledi. Temmuz sonunda ise Bitcoin yeniden 10.000 doların üzerine çıktı ve büyük yürüyüşü başladı.

3 YIL SONRA 20.000 DOLAR KIRILDI

Aralık başında Bitcoin yeniden 19.000 doları aşarken gerilim arttı. 2017'nin tekrarı mı yaşanacaktı yoksa bu sefer 20.000 dolar seviyesi kırılacak mıydı? Cevap 16 Aralık 2020'de geldi. Söz konusu tarihte Bitcoin 19.400 dolardan 21.300 dolara çıktı.

Bu yükseliş yatırımcı iştahında müthiş bir artışa yol açtı ve Bitcoin seneyi 29.000 dolarda tamamladı. 2020 genelinde yatırımcısına yüzde 297 kazandırmış oldu.

2021'de herkesin hatırlayacağı gibi Bitcoin müthiş bir yükselişe imza attı. Artan kurumsal ilginin yanında son yıllarda sağladığı büyük kazançlar yüzünden kripto para piyasası milyonlarca yeni yatırımcı kazandı.

7 AYDA İKİ REKOR

15 Nisan 2021'de Bitcoin 63.000 doların üzerini gördü. 20 Temmuz'a gelindiğinde ise kâr satışlarının etkisiyle 29.800 dolara kadar geriledi. Yani 2021'in ilk 4 ayında yüzde 117 yükselirken sonraki 3 ayda yüzde 53 kaybettirdi. 30.000 doların altından tepki alımlarının gelmesiyle temmuz sonrası Bitcoin yükselişe geçti ve 8 Kasım 2021'de 68.790 doları gördü. Bugün ise 27.000 doların altına geriledi.

ARTIK FARKLI BİR DÜNYADAYIZ

Son zirveden alanlar bugün yüzde 61 kaybetse de Bitcoin'in kısa tarihi görüldüğü gibi benzer düşüşlerle dolu. Tabii bu illa yeniden yükselecek anlamına gelmiyor. Bugün kripto para piyasası 2013'e göre de 2017'ye göre de çok farklı bir noktada. Örneğin 2017'de borsalarda gerilemeler yaşandığında Bitcoin'de çıkışlar yaşandığına şahit oluyorduk. Bugün ise özellikle teknoloji şirketlerinin bu alana girmesiyle Nasdaq'la paralel hareket edebildiğini görüyoruz.

Tarihten çıkarılacak en önemli ders ise sık sık tekrarlanan 'kaybetmeyi göze alacağınız parayla' kripto para piyasasına girmektir.