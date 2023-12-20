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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üsküdar'da motosiklette akrobatik harekete ceza yağdı

        Üsküdar'da motosiklette akrobatik hareketlere ceza yağdı

        İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Tüneli'nde, motosiklet üzerinde seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 10 bin 449 TL para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 02:05 Güncelleme: 20.12.2023 - 02:09
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        Motosiklette akrobatik hareketlere ceza yağdı
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        Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde motosiklet üzerinde seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı.

        DHA'nın haberine göre; sürücüye 10 bin 449 TL para cezası uygulanırken, motosikleti trafikten men edildi.

        ARKADAŞLARI CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDETTİ

        Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki motosikletin koltuğuna basarak ayağa kalktı. Hem trafiği tehlikeye atan hem de kendi canını hiçe sayan sürücü, kollarını da açarak uzun süre bu şekilde ilerledi. Yapılan tehlikeli hareketler ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, seyir halindeyken motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsünün Y.U. olduğunu tespit ederek yakaladı.

        10 BİN 449 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

        Sürücüye, 'Motosikleti iki elle sürmemesi' maddesinden 951 TL, 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 TL, 'Motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması' maddesinden 436 TL, 'Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak ve zorunluluklara uymamak' maddesinden 436 TL, 'Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak' maddesinden 8 bin 190 TL olmak üzere toplamda 10 bin 449 TL idari para cezası uygulandı.

        TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

        Ayrıca Y.U'nun kullandığı motosiklet trafikten men edildi. Sürücüye 'Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem başlatıldı.

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