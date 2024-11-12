Uşak'ta panelvanın çarptığı çocuk öldü
Uşak'ta panelvanın çarptığı 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 12.11.2024 - 22:12 Güncelleme: 12.11.2024 - 22:12
Karaağaç Mahallesi İkinci Kerte Sokak'ta İ.E.E.G. (29) yönetimindeki panelvan, 4 yaşındaki Yasemin Gülcan'a çarptı.
Ağır yaralanan Gülcan, yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Gülcan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından hastaneye giden sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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