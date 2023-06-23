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Uşak'ta otomobilin çarptığı 18 küçükbaş hayvan öldü

Uşak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşısına geçirilmekte olan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Feci kazada yola savrulan 18 küçükbaş hayvan öldü

Giriş: 23.06.2023 - 02:32 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak'ta otomobilin çarptığı 18 küçükbaş hayvan öldü
Otomobilin çarptığı 18 küçükbaş hayvan öldü
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AA

Uşak'ta yolun karşısına geçirilen küçükbaş sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 18 koyun öldü.

Güney Çevre Yolu'nda seyreden Ö.Ö. idaresindeki otomobil, Ovademirler köyü yakınlarında, R.Ö'nün yolun karşısına geçirmeye çalıştığı küçükbaş sürüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi.

AA'nın haberine göre; ekiplerce, 18 koyunun öldüğünü, 4 koyunun da zarar gördüğü tespit edildi. Trafiğe kapatılan yol, koyunların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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