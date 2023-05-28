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Uşak'ta masaj salonunda silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta bir masaj salonunda çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü, bir kişi bıçakla yaralandı. Polis, silahlı ve bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

Giriş: 28.05.2023 - 04:22 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak'ta masaj salonunda silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Uşak'ta silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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AA

Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Dikilitaş Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir masaj salonunda Özay K, iş yeri sahibi M.O. ve N.Ö arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Ö tabancayla Özay K'yı vurdu, iş yeri sahibi M.O'yu da bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralanan Özay K, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. M.O. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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