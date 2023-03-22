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Uşak'ta çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Uşak'ta alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Giriş: 22.03.2023 - 05:37 | Güncelleme: ABONE OL
Uşak'ta kavga: 1'i ağır 3 yaralı
AA

Uşak'taki kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Üçüncü Atlı Sokak'taki Y.O. ile alacak meselesi iddiasıyla bir araya gelen O.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.O, Y.O. ve O.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. O.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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