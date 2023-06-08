Uşak'ta bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

AA

Uşak'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesi 1. Ferah Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.S.K. (17) bıçakla, E.S. (17), A.Y. (16) ve H.E.Y. (19) darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Z.S.K. ve E.S. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, A.Y. ve H.E.Y. özel bir hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, yaralılardan Z.S.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.