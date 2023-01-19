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Usain Bolt, milyonlarca dolar kaybetti!

Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt, bir yatırım şirketindeki hesabında bulunan 12,7 milyon doların kayıp olduğu açıklandı. Jamaikalı atletin avukatları, Bolt'un hesabında sadece 12 bin dolar kaldığını doğruladı

Giriş: 19.01.2023 - 19:22 | Güncelleme: ABONE OL
Usain Bolt, milyonlarca dolar kaybetti!
HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt, sebebi henüz belli olmayan milyonlarca dolarlık kayıp yaşadı.

The Guardian gazetesinin, yerel Jamaika basınına dayanarak verdiği habere göre, Usain Bolt’un avukatı, müvekkilinin Jamaika’daki özel bir yatırım firmasındaki hesabından 12,7 milyon doların kayıp olduğunu açıkladı.

Maddi kayıplar için hukuki süreç başlatıldığı belirtildi ve, "Bu herkes için üzücü bir haber. Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız." ifadeleri kullanıldı.

Bolt'un avukatları, 8 gün içerisinde paranın hesaba yatırılmaması durumunda konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyacak.

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