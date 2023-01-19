Usain Bolt, milyonlarca dolar kaybetti!

The Guardian gazetesinin, yerel Jamaika basınına dayanarak verdiği habere göre, Usain Bolt’un avukatı, müvekkilinin Jamaika’daki özel bir yatırım firmasındaki hesabından 12,7 milyon doların kayıp olduğunu açıkladı.

Maddi kayıplar için hukuki süreç başlatıldığı belirtildi ve, "Bu herkes için üzücü bir haber. Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız." ifadeleri kullanıldı.

Bolt'un avukatları, 8 gün içerisinde paranın hesaba yatırılmaması durumunda konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıyacak.