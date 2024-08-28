Uruguaylı futbolcu Juan Izquierdo hayatını kaybetti

Uruguay ekibi Nacional ile Brezilya temsilcisi Sao Paulo arasında 22 Ağustos'ta oynanan Libertadores Kupası maçında baygınlık geçiren Uruguaylı futbolcu Juan Izquierdo, ilk yardım ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. 6 gündür yoğun bakımda tedavi gören Juan Izquierdo, 27 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Izquierdo'nun, aritmiye bağlı kalp-solunum durması sonrasında beyin ölümü yaşadığı ifade edildi.

"SONSUZA KADAR BİZİMLE OLACAKSIN"

27 yaşındaki futbolcunun vefatının ardından kulübü Nacional bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Nacional Futbol Kulübü yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor, ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional onarılamaz kaybının yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın" denildi.

Kariyerinde Cerro, CA Penarol, Montevideo, San Luis ve Liverpool FC formaları da giyen Izquierdo, bu sezon Nacional ile çıktığı 23 maçta 1 gol kaydetmişti.