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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Uruguaylı futbolcu Juan Izquierdo hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Uruguaylı futbolcu Juan Izquierdo hayatını kaybetti

        Uruguay Premier Lig ekiplerinden Nacional forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Juan Izquierdo, 22 Ağustos'ta Sao Paulo ile oynanan Libertadores Kupası maçında baygınlık geçirmesinin ardından kaldırıldığı yoğun bakımda 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 12:45 Güncelleme: 28.08.2024 - 12:45
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        Uruguaylı futbolcudan acı haber!
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        Uruguay ekibi Nacional ile Brezilya temsilcisi Sao Paulo arasında 22 Ağustos'ta oynanan Libertadores Kupası maçında baygınlık geçiren Uruguaylı futbolcu Juan Izquierdo, ilk yardım ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. 6 gündür yoğun bakımda tedavi gören Juan Izquierdo, 27 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Izquierdo'nun, aritmiye bağlı kalp-solunum durması sonrasında beyin ölümü yaşadığı ifade edildi.

        "SONSUZA KADAR BİZİMLE OLACAKSIN"

        27 yaşındaki futbolcunun vefatının ardından kulübü Nacional bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Nacional Futbol Kulübü yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor, ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional onarılamaz kaybının yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın" denildi.

        Kariyerinde Cerro, CA Penarol, Montevideo, San Luis ve Liverpool FC formaları da giyen Izquierdo, bu sezon Nacional ile çıktığı 23 maçta 1 gol kaydetmişti.

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