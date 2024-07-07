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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Uruguay'a yenilen Brezilya Copa America'ya çeyrek finalde veda etti! - Futbol Haberleri

        Brezilya Copa America'ya çeyrek finalde veda etti!

        2024 Copa America'da Brezilya, çeyrek finalde karşılaştığı Uruguay'a penaltı atışları sonucu 4-2 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:23
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        Brezilya çeyrek finalde elendi!
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        Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) düzenlediği Copa America'nın bu yıl 48.'si Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile ortaklaşa olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Söz konusu organizasyonda çeyrek final müsabakaları tamamlanırken, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kolombiya, Panamayı 5-0’lık skorla mağlup ederek, Arjantin ve Kanada’nın ardından yarı final biletini alan 3. takım oldu.

        BRZİLYA'YA BÜYÜK ŞOK!

        Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya ise seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada Uruguay’a 4-2’lik skorla mağlup oldu ve Copa America’ya çeyrek finalde veda etti. Kadrosunda birçok yıldız futbolcuyu barındıran Brezilya’yı kupa dışında bırakan Uruguay ise yarı finalde Kolombiya’nın rakibi oldu.

        EN GOLCÜ LAUTARO MARTINEZ, ASİST KRALI JAMES RODRIGUEZ

        Copa America 2024’de yarı final aşamasına geçilirken, geride kalan 4 maçta gol krallığı yarışında attığı 4 golle zirvede Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez bulunuyor. Martinez’i attığı 3 golle Venezuela’nın 34 yaşındaki tecrübeli santrforu Salomon Rondon takip ediyor. Organizasyonun attığı 5 gol pasıyla en çok asist yapan oyuncusu konumunda Kolombiya’dan James Rodriguez yer alıyor. Oynadığı 4 maçın 3’ünde maçın oyuncusu olmayı başaran 32 yaşındaki futbolcuyu, attığı 2 gol pasıyla takım arkadaşı Jhon Cordoba takip ediyor.

        Organizasyonda yarı final eşleşmeleri ve maçların tarihleri TSİ şu şekilde:

        10 Temmuz Çarşamba

        03.00 Arjantin - Kanada

        11 Temmuz Perşembe

        03.00 Uruguay - Kolombiya

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