Ürküten şiddetli yağış açıklaması: Gittikçe bir kriz ortamına gireceğiz

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Ağustos ayına kadar beklenmedik yağışların olacağını belirterek, "Bu yoğun yağışların olması için havada biraz toz olması gerekiyor. Normalde yağışlı olan bir ortamda havadaki toz yere iniyor. Yazın gerek orman yangınlarından gerek, gerek anız yakmaktan doğan toz havada çok fazla toz olmasına neden oluyor. Bundan dolayı da yağışlar çok şiddetleniyor bu dönemlerde. Yani bugünden başlayarak Ağustos sonuna kadar aynı şeyleri yaşayacağız. İklim değişikliği dediğimiz şey bu. Gittikçe bir kriz ortamına gireceğiz. Bu kriz ortamında da daha fazla yağış göreceğiz. Bu gayet doğal. Beklediğimiz şey bu zaten. Çünkü uzun süren kuraklıkların ardından, sağanak yağışlar diyoruz. Her zaman her noktada yağışlar fazlalaştı. Ankara'da sadece geçtiğimiz haftalardaki sel değil. Haritadan baktığımda her gün bir sağanak yağış o noktalarda bir yere geliyor. Bu yazı böyle geçireceğiz. Ağustos'un ortasında başlar, Temmuz'da başlar. Genel olarak baktığımızda her an bu yağışları bekliyoruz. Çünkü havadaki toz miktarı fazla. Havadaki nemin artması bu yağmurların ana sebebini oluşturuyor" dedi.

"DOĞA ARTIK HATALARIMIZI AFFETMİYOR"

Sele karşı altyapıların güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Türkiye'de partiden bağımsız olarak söylüyorum, hangi belediye olursa olsun kaldırım yapmayı ve çiçek dikmeyi tercih ediyor; çünkü bunlar görülüyor. Dolayısıyla yapılması gerekmesine rağmen çoğu belediye bu ciddi altyapı yatırımlarını nispeten daha sona bırakıyor. Bir basit örnek vereyim .Şanlıurfa'da kaç can kaybettik o battı çıktının içinde ? Başka belediye yetkilileri ile konuştum, 'Yine de battı çıktı yapacak mısınız?' diye sordum. 'Yapmak zorundayız, başka yolumuz' yok diyorlar. Bu hangi partinin belediyesi olduğundan bağımsız olarak yaptığımız bir hata ve bu hatalardan vazgeçmek zorundayız. Doğa artık bizim yaptığımız hataları affetmiyor. O yüzden bizim yanlış alt yapı yatırımlarından uzak durmamız gerekiyor şehirlerde" şeklinde konuştu.

"ÖLÜMCÜL SELLERİN YÜZDE 40'I YAZ AYLARINDA OLUYOR"

Almanya'da Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nde Meteoroloji ve İklim Araştırmaları alanında çalışan Dr. Gamze Koç ise ölümcül sellerin yaz aylarında olduğunu belirterek, "Ölümcül olan sellerin yüzde 40'ı yaz aylarında oluyor. Yüzde 24'ü ilkbahar aylarında oluyor. Bu verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ile de karşılaştırdığımız zaman sellerin en çok Haziran ayında olduğu görülüyor. Benim çalışmalarım Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün istasyon verilerine dayanıyor" diye konuştu.