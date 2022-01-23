TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınıyla gıda ürünlerinin ülkeler için daha kıymetli hale geldiğini söyledi.
Bu nedenle dış ticaretinin de farklı boyutlarda değerlendirildiğine işaret eden Yüksel, birçok ülkenin gıda ürünleri ticaretinde temkinli davrandığını anlattı.
Yüksel, Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün sayısının daha da artması gerektiğine dikkati çekerek, özellikle tarım sektöründe üreticilerin daha yüksek katma değer sağlayacak ürünlere yönelmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin fındık, kayısı, incir, kiraz, vişne, ayva ve haşhaş tohumu üretiminde dünyada ilk sıralarda yer aldığının altını çizen Yüksel, "Üretimde üst sıralarda olduğumuz ürünlerin ihracatında da güçlü durumdayız. Bu tür ürünlerden yüksek katma değer elde edebiliriz. Üreticilerimizin yüksek katma değerli ürünler üretmesi gerekiyor. Bu sayede hem üreticimiz hem de ülkemiz kazanacaktır ve ülke tarımı daha hızlı gelişecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Yüksel, Türkiye'nin çok fazla ürün çeşitliliği olduğunu, 50'ye yakın üründe dünyada ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.
Ülkenin ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Yüksel, "Çiftçi ve üreticilerin doğru ve kontrollü bir şekilde yönlendirilmesiyle katma değerli ürünlerimizin artmaması için hiçbir sebep yok." ifadesini kullandı.
Yüksel, Türkiye'de tarımsal üretimin girdilerinin ithalata bağlı olduğunu belirterek,"Ülkemizdeki tarımsal bilgi ve tecrübelerimizle ithalata bağlı birçok tarımsal girdiyi kendimiz üretebiliriz. İthal ettiğimiz bazı gübrelerle aynı değerde, o gübrelerin yerini alabilecek her şeyi kendi topraklarımızda üretebiliyoruz. Bunun için eğitim ve farkındalığın sağlanması gerekir." diye konuştu.
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