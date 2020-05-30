Egeli çiftçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük talep gören erik, kiraz ve çilek gibi bahar meyvelerini tüketicilere yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.
Egenin verimli topraklarında başlayan meyve hasadı büyük bir hızla devam ediyor. Erik, kiraz ve çilekte sabahın erken saatlerinde bahçelere giren üreticiler, topladıkları ürünleri toptancı haline gönderiyor.
Önceki yıllara göre kalite ve verim anlamında bereketli bir sezon yaşayan üreticiler, Kovid-19 salgını döneminde artan talebi karşılamaya çalışıyor.
'MEYVE TÜKETİMİ ARTTI'
Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, salgın nedeniyle başta ürünü pazarlama konusunda tedirginlik yaşadıklarını ancak geçen sürede herhangi bir olumsuz tabloyla karşılaşmadıklarını belirtti.
Vatandaşların evde kaldığı dönemde yoğun meyve tükettiğini anlatan Kocagöbek, "Pazarımız açık, hasat da çok güzel. Bugün yağış olmasına rağmen çiftçi ürününü topluyor. Evde kalınan süreçte meyve tüketimi arttı" dedi.
Kocagöbek, Manisa'nın papaz eriği ve kirazın üretiminde Türkiye'de söz sahibi olduğunu, bahçelerde hummalı bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, "Sabah saat 6'da bahçelere giriyoruz, 15.30'a kadar çalışıyoruz. Hatta her gün ikişer saat de mesai yapıyoruz. Çünkü iç piyasanın talebini karşılayamıyoruz. Bayram tatili süresini de çok yoğun geçirdik. Bayramda malımızı satamayız diye düşünmüştük ama beklediğimizden çok daha güzel gerçekleşti" diye konuştu.
Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Aydın'da da üreticiler gelen talebi karşılamaya çalışıyor.
Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, kentte yaklaşık 19 bin dekar alanda çilek üretimin yapıldığını ve yılda 65 bin ton ürün alındığını söyledi.
Kovid-19'dan dolayı ihracatta istenilen verimi alamadıklarını vurgulayan Kendirlioğlu, iç pazardaki tüketimin ise üreticiyi sevindirdiğini kaydetti.
Kendirlioğlu, "İşçilerimizin çilek serasında yoğun mesaisi devam ediyor. Kovid-19 sürecinde vatandaşların genel anlamda evde kalmasından dolayı geçen yılın aynı dönemine göre özellikle iç pazarda ciddi bir tüketim artışı söz konusu. Bu da ihracattaki kadar olmasa da üreticiyi sevindirmiştir" ifadelerini kullandı.
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