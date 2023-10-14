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        Haberler Dünya Ürdün: Gazze'ye gıdayı, ilacı ve yakıtı kesmek, savaş suçudur - Dünya haberleri

        Ürdün: Gazze'ye gıdayı, ilacı ve yakıtı kesmek, savaş suçudur

        Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 00:16 Güncelleme: 14.10.2023 - 00:16
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        Ürdün'den Gazze'ye yardım açıklaması
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        Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazlı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere Amman'a gelen İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile görüştü.

        Görüşmede Safedi, Gazze Şeridi'nden gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu vurguladı.

        "Gazze'de gerilim ve savaş devam ederken Gazze Şeridi'nin yaşadığı insani felaketin durdurulması gerektiğini" belirten Safedi, bölgedeki yaşlılara, çocuklara ve kadınlara insani yardım ulaştırılmasının uluslararası ahlaki ve hukuki sorumluluk olduğunu dile getirdi.

        Safedi, "her iki tarafın da sivilleri öldürmesini ve hedef almasını" kınayarak, "uluslararası toplumun bunun etrafında birleşmesi ve ortak insani değerlere ve uluslararası hukuka uygun olarak Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınaması gerektiğini" kaydetti.

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        Şiddet ve savaşın güvenlik ve barışı sağlayamayacağı, aksine yıkım, sefalet ve acı getireceği, çatışmayı körükleyeceği, gerilimi artıracağı ve aşırıcılığı körükleyeceği uyarısında bulunan Safedi, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barış sağlanamadığı sürece, bölgenin güvenlik ve istikrara kavuşamayacağını belirtti.

        İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

        Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

        Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614’ü çocuk, 370’i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

        Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim’den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 49 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #ürdün
        #Filistin
        #israil
        #gazze
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