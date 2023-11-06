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        Haberler Dünya Ortadoğu Ürdün'den Gazze'ye hava yoluyla ilaç yardımı

        Ürdün'den Gazze'ye hava yoluyla ilaç yardımı

        Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarının hava yoluyla ulaştırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 04:09 Güncelleme: 06.11.2023 - 04:09
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        Ürdün'den Gazze'ye hava yoluyla ilaç yardımı
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        Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre, Kral Abdullah, "Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ve ilaç yardımı havadan ulaştırıldı." dedi.

        Öte yandan X Platformundan açıklama yapan Kral Abdullah, "Allah'a hamdolsun ki Silahlı Kuvvetlerimizin Hava Kuvvetleri mensupları, bu gece yarısı Gazze Şeridi'ndeki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi ve ilaç yardımını uçaktan indirmeyi başardılar." ifadelerini kullandı.

        "Gazze'deki savaştan dolayı sıkıntı çeken yaralılara yardım için bu bizim üzerimize düşen bir görev" diyen Ürdün Kralı, ülkesinin Filistinli kardeşlerine en yakın ve destekçi olarak kalacağını belirtti.

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        Öte yandan Ürdün Ordusu resmi internet sitesinde Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'ndan bir askeri kaynağa dayandırılan açıklamada, "Kraliyetin talimatları uyarınca, tıbbi malzemelerin tükenmek üzere olması ve yardımların Refah Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasındaki gecikme nedeniyle Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir uçak gece saatlerinde Ürdün Sahra Hastanesi Gazze/76'ya acil tıbbi yardımları paraşütlerle attı." ifadeleri yer aldı.

        AA'nın haberine göre; hastanenin ciddi malzeme sıkıntısına rağmen çalışmalarına devam ettiğini belirten açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin, söz konusu operasyonla Gazze Şeridi'ndeki ailelerin acılarını hafifletmek için insani rolünü yerine getirdiğini vurgulandı.

        Ürdün Kralı Abdullah, 25 Ekim'de İsrail'in saldırıları sonrasında zarar görmesi ve hizmet dışı kalmasına rağmen, Ürdün Sahra Hastanesi'nin çalışmalarını sürdürmesi talimatı verdi.

        Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi, 2009 yılında kurulmuştu. Ürdün ordusuna bağlı olan hastane, günlük yaklaşık 1200 kişiye hizmet veriyor. Üç ayda bir tıbbi, idari ve teknik ekiplerinin değiştirildiği hastanede verilen hizmetler ücretsiz yerine getiriliyor.

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