Ünü Avusturya'yı aşan lezzet: Viyana şinitzeli

Orta Çağ Almancasında parça anlamına gelen 'sniz' kökünden türeyen şinitzel, et parçası anlamına geliyor. 19. yüzyıldan bu yana et döveceğiyle inceltilmiş ve kızartılmış ete şinitzel deniyor. Dana, tavuk ve domuz eti kullanılarak yapılan şinitzel, Avusturya’nın yanı sıra Almanya, Fransa, İsviçre ve Japonya’da benzer usullerle hazırlanıyor. Un, yumurta ve bir tür galeta ununa bulanan inceltilmiş et parçası, kızgın yağda kızartılarak servis ediliyor. Orta Avrupa’da Viyana şinitzeli veya Berlin şinitzeli gibi şehir isimleriyle adlandırılsa da Japonya’da benzer usullerle hazırlanan bu yemeğe Tonkatsu deniyor.