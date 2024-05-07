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        Haberler Gündem Ünsal'dan 'nikahta dua' açıklaması

        Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, nikahta dua okunmasının engellenmesini değerlendirdi

        Karşıyaka Belediye Başkanı Behiye Yıldız Ünsal, İzmir'de nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin olarak, ""Bizde Medeni Kanuna göre nikah kıyılıyor. Müftülüklerde de imam nikahı kıyılıyor. Burada mesele izinsiz söz alınması. Buradan izinsiz söz alsanız sizi uyarmamız gerekiyor. Keşke bu duayla ilgili önceden bilgi verilseydi. Bir iletişim kazası olarak değerlendiriyorum" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 22:37 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:37
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        Ünsal'dan 'nikahta dua' açıklaması
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        Karşıyaka Belediye Başkanı Behiye Yıldız Ünsal, İzmir'de nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin, "Arkadaşımız kurallara uygun davranmaya çalışmıştır." dedi.

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        Karşıyaka Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Başkan Ünsal yönetiminde gerçekleştirildi.

        Oturumda başkanlıktan gelen önergeler meclis üyelerinin onayına sunuldu.

        Dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk, Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesine tepki gösterdi.

        Öztürk, "Vatandaş dua devam ederken müzikle kesilmeye çalışıldı. Bu nasıl bir tahammülsüzlük. İslamiyet ile ilgili ne tür bir sorununuz var? Dua size nasıl bir rahatsızlık verdi. Bunların Karşıyaka'da yaşanması bizi üzmekte. Siz de aynı düşüncelere sahipseniz ve orada yapılan hareketi onaylarsanız üzülürüm. Böyle olmayacağına inanıyorum. Oradaki yetkililerle ilgili gerekeni yapın." dedi.

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        Bunun üzerine açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Behiye Yıldız Ünsal, kamu kurumlarında resmi prosedürlere göre işlem yapıldığını söyledi.

        Konunun yargıya taşındığını aktaran Ünsal, şöyle konuştu:

        "Bizde Medeni Kanuna göre nikah kıyılıyor. Müftülüklerde de imam nikahı kıyılıyor. Burada mesele izinsiz söz alınması. Buradan izinsiz söz alsanız sizi uyarmamız gerekiyor. Keşke bu duayla ilgili önceden bilgi verilseydi. Bir iletişim kazası olarak değerlendiriyorum. Burada herkes Müslüman, kalkıp duaya bağlanmamalı. Müslümanlık dua etmekle olmuyor. Konu yargıya taşındı. Biz de takipçisi olacağız. Bu konunun daha fazla konuşulmasına gerek yok. Arkadaşımız kurallara uygun davranmaya çalışmıştır. Başka bir dine mensup insanlar da olsaydı yine mikrofonu alacağını tahmin ediyorum."

        Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatmış, İçişleri Bakanlığı da iddialara ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmişti.

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        #Behiye Yıldız Ünsal
        #Nikahta dua
        #karşıyaka
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