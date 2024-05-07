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        Haberler Gündem Güncel Nikahtaki iddia için müfettiş görevlendirildi

        Nikahtaki iddia için müfettiş görevlendirildi

        İçişleri Bakanlığı, İzmir'de nikahta dua okunmasının engellediği iddiasına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirdi  

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:30
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        Nikahtaki iddia için müfettiş görevlendirildi
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        İçişleri Bakanlığı, İzmir'de nikahta dua edilmesinin engellenmesi iddialarına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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