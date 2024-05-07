Nikahtaki iddia için müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı, İzmir'de nikahta dua okunmasının engellediği iddiasına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirdi
Giriş: 07.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:30
İçişleri Bakanlığı, İzmir'de nikahta dua edilmesinin engellenmesi iddialarına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.
AA'da yer alan habere göre bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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