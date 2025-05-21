Ünsal Ban manipülasyon soruşturması kapsamında gözaltında
Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban, borsada manipülasyon soruşturması kapsamında Fethiye'de gözaltına alındı
Borsa İstanbul'daki manipülasyon soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Eski Rektörü Ünsal Ban, Fethiye’de yakalandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturmada, bazı sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturularak yatırımcıların yanıltıldığı iddiaları araştırılıyor.