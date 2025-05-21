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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Boey heyecanı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Boey heyecanı!

        Sacha Boey'nin Bayern Münih'e satışından bu yana sağ bekte istediği ismi bulamayan Galatasaray, Fransız yıldız ve Alman kulübüyle temaslara başladı; transfer ateşi yandı.

        Giriş: 21.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 21.05.2025 - 09:59
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          Galatasaray, önceki sezon devre arası transfer döneminde Sacha Boey'nin rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih’e transfer olmasının ardından sağ bek mevkisinde yaşanan boşluğu bir türlü dolduramadı.

        • 2

          Serge Aurier, Elias Jelert, Przemyslaw Frankowski gibi isimlere milyon Euro döken sarı-kırmızılılar sağ beki Roland Sallai ile tamamladı.

        • 3

          Sağ bek pozisyonunda yaşanan istikrarsızlık ve beklentilerin karşılanamaması nedeniyle teknik heyet ve yönetim, sezonun sonuna yaklaşılırken harekete geçti.

        • 4

          Sacha Boey’nin ayrılığının ardından bu bölgede yerli ve yabancı birçok oyuncuya şans veren teknik direktör Okan Buruk aradığı performansı bir türlü bulamadı.

        • 5

          Özellikle savunma güvenliği açısından Boey’nin boşluğu ciddi şekilde hissedilirken, sezon boyunca sağ bek Galatasaray’ın en çok zorlandığı pozisyonlardan biri haline geldi.

        • 6

          Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetim radikal bir karara imza atarak Boey’i yeniden kadroya katma planı üzerinde çalışmalara başladı.

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          Edinilen bilgilere göre Galatasaray, Fransız sağ beki satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak üzere Bayern Münih ile resmi temaslara geçti.

        • 8

          Boey’in de Galatasaray’a dönme fikrine sıcak baktığı, özellikle düzenli forma şansı bulmak ve eski formunu yeniden yakalamak adına bu teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.

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          Özellikle Boey'in Bundesliga'da beklenen etkiyi kısa sürede gösterememesi, bu transferin önünü açabilir.

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          Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi arenası hem de Süper Lig'de daha güçlü bir kadroyla mücadele edebilmek için bu transferi büyük bir fırsat olarak görüyor.

        • 11
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