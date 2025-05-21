Galatasaray'da Boey heyecanı!
Sacha Boey'nin Bayern Münih'e satışından bu yana sağ bekte istediği ismi bulamayan Galatasaray, Fransız yıldız ve Alman kulübüyle temaslara başladı; transfer ateşi yandı.
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Galatasaray, önceki sezon devre arası transfer döneminde Sacha Boey'nin rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih’e transfer olmasının ardından sağ bek mevkisinde yaşanan boşluğu bir türlü dolduramadı.
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Serge Aurier, Elias Jelert, Przemyslaw Frankowski gibi isimlere milyon Euro döken sarı-kırmızılılar sağ beki Roland Sallai ile tamamladı.
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Sağ bek pozisyonunda yaşanan istikrarsızlık ve beklentilerin karşılanamaması nedeniyle teknik heyet ve yönetim, sezonun sonuna yaklaşılırken harekete geçti.
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Sacha Boey’nin ayrılığının ardından bu bölgede yerli ve yabancı birçok oyuncuya şans veren teknik direktör Okan Buruk aradığı performansı bir türlü bulamadı.
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Özellikle savunma güvenliği açısından Boey’nin boşluğu ciddi şekilde hissedilirken, sezon boyunca sağ bek Galatasaray’ın en çok zorlandığı pozisyonlardan biri haline geldi.
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Bu doğrultuda sarı-kırmızılı yönetim radikal bir karara imza atarak Boey’i yeniden kadroya katma planı üzerinde çalışmalara başladı.
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Edinilen bilgilere göre Galatasaray, Fransız sağ beki satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak üzere Bayern Münih ile resmi temaslara geçti.
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Boey’in de Galatasaray’a dönme fikrine sıcak baktığı, özellikle düzenli forma şansı bulmak ve eski formunu yeniden yakalamak adına bu teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.
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Özellikle Boey'in Bundesliga'da beklenen etkiyi kısa sürede gösterememesi, bu transferin önünü açabilir.
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Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi arenası hem de Süper Lig'de daha güçlü bir kadroyla mücadele edebilmek için bu transferi büyük bir fırsat olarak görüyor.
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