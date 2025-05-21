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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!

        Beşiktaş'ın Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiraladığı Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonunun devreye girmesine son alınan sonuçlardan sonra kesin gözüyle bakılırken Demir Ege Tıknaz için de bekleyiş sürüyor.

        Giriş: 21.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:10
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        Opsiyonlarda hedef 6.5 milyon Euro!
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        Beşiktaş'ın sezon başında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Kholood'a kiraladığı Jakcson Muleka'nın satın alma opsiyonu ile ilgili durum netleşiyor.

        Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Orobah'ın, Al-Qadsiah'a yenilmesinin ardından Muleka'nın formasını giydiği Al-Kholood'un ligde kalması büyük ölçüde kesinleşti.

        Böylece Muleka'nın 1.5 milyon Euro'luk satın alma opisyonu da devreye girecek.

        Siyah-beyazlılar, Muleka için kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro almıştı.

        Muleka, Suudi Pro League'de 27 maçta 6 gol ve 4 asist üretti.

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        Beşiktaş'ta Muleka'nın ardından Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz için de opisyon bekleyişi sürüyor.

        Rio Ave'nin 5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanması beklenirken kiralık 2 oyuncudan toplamda 6.5 milyon Euro'nun kasaya girmesi hedefleniyor.

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