'Kızılcık Şerbeti'nin karakterleri Viking köyüne yerleşti

♦ Barış Kılıç... Ömer
♦ Evrim Alasya... Kıvılcım
♦ Ahmet Mümtaz Taylan... Abdullah
♦ Sıla Türkoğlu... Doğa
♦ Doğukan Güngör... Fatih
♦ Ceren Yalazoğlu... Nursema
♦ Şebnem Bozoklu... Meri
♦ Batuhan Bozkurt Yüzgüleç... Firaz
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', izleyicilerin ilgisine mazhar olarak, her hafta tüm kategorilerde birinci oluyor.
Gold Film'in yapımını, Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'ni Aydın Bulut yönetiyor.
"Dizinin karakterleri; geçmişe gidip, bir Viking köyünde yaşasalardı neyle uğraşırlardı, meslekleri ne olurdu?" sorusundan yola çıkılarak yapay zekâyla görüntüler elde edildi.
Ortaya bir hayli ilginç, bir o kadar da sevimli görüntüler çıktı.
Ömer... Fırıncı
Kıvılcım... Dokumacı
Abdullah... Kasap
Doğa... Manav
Fatih... Ayakkabıcı
Nursema... Besici
Meri... Besici
Firaz... Tavuk Üreticisi