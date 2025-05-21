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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'yi teşkilatımızın tam üyesi olarak göreceğimiz günleri ümit ediyorum | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'yi teşkilatımızın tam üyesi olarak göreceğimiz günleri ümit ediyorum

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Zirvenin gözlemci ülke olan Macaristan'da yapılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah KKTC'yi de teşkilatımızın tam üyesi olarak göreceğimiz günlerin yakın olduğunu ümit ediyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:57
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen zirvede konuştu...

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Bu zirveyi gözlemci ülkenin başkentinde yapmak çok değerli. Türk devletleri köklü bir mirasın taşıyıcısıdır. Özbekistan'ın üye olarak kabul edilmesinden de büyük memnuniyet duyuyoruz.

        15 Aralık gününün Dünya Türk Dili olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz. Orta koridor, stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor.

        Bunun başarısı için teşkilat üyesi ülkelerin desteğine büyük önem veriyoruz. Destek bekliyoruz. Yaşanan trajediler bizim sınırlarımızın ötesini de düşünmemizi gerekli kılıyor.

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        Kardeşlik hukukumuzun gereği olarak aramızdaki dayanışmayı çok daha güçlü kılmamız gerekiyor. Teşkilatın Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını artırması gerektiğinin altını çiziyorum.

        Mayıs ayı başında KKTC'de gerçekleştirilen toplantıyı çok anlamlı buluyorum. KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası fotoğrafının eksik olacağını düşünüyoruz.

        İnşallah KKTC'yi teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri kısa zamanda görmeyi ümit ediyorum.

        Bölgemizdeki istikrar ve sükunet arayışımız çerçevesinde, İsrail'in sınır tanımayan saldırganlığına karşı Filistin, Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerekiyor.

        Rusya ve Ukrayna temsilcileri geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yeniden bir araya geldi. Biz bu çabalarımızı sürdüreceğiz."

        Nobel ödüllü sayın Aziz Sancar'ı aramızda görmekten özellikle memnuniyet duyuyorum. Kendisine Ali Şir Nevi Uluslararası Ödülü takdim edeceğiz. Gençlerin Aziz Sancar'ın izinden giderek Türk milletine daha nice başarılar yaşatacağını düşünüyoruz.

        Bugün Budapeşte Deklarasyonu'nu imzalayarak alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

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