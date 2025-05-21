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        Haberler Bilgi Yaşam Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası: Kijong-Dong... Bu zamana kadar kimse görülmedi!

        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası: Kijong-Dong... Bu zamana kadar kimse görülmedi!

        Kuzey Kore sınırındaki Kijong‑Dong kasabası, 1950'lerden bu yana dikkat çeken esrarengiz bir fenomen. Resmî açıklamalarda yerleşim yeri olarak sunulsa da yapılan gözlemler bu kasabaya "hayalet şehir" unvanını kazandırdı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 07:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 07:30
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        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
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        Kuzey Kore’nin sınır kasabası Kijong‑Dong, yıllardır çoğu kişi tarafından “hayalet şehir” olarak tanımlanıyor. İçerde yaşandığı iddia edilen 200 aileye rağmen, tüm yapıların terk edildiği ve gece ışıklarının bile otomatik çalıştığı belgelendi. Bu durum, kasabanın gerçek bir yerleşimden çok, siyasi bir ilan olduğu iddiasını güçlendiriyor.

        TARİHSEL ARKA PLAN

        Kore Savaşı’nı sona erdiren ateşkes anlaşması (1953), her iki Kore’ye de sınırda yalnızca bir yerleşim kurma izni verdi. Güney Kore, Daeseong‑dong köyünü aktif tutarken, Kuzey Kore kendi “Barış Köyü”nü—Kijong‑Dong’u inşa etti. Ancak bu kasaba hiçbir zaman gerçek anlamda yerleşime tanıklık etmedi.

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        GÖSTERİLME AMAÇLI İNŞA

        Kijong‑Dong, dışarıdan bakıldığında modern bir kasaba izlenimi veriyor: çok katlı binalar, sokağa döşeli elektrik, çocuk bakımevi, hastane gibi sosyal tesisler… Fakat detaylı inceleme ile tüm bu yapıların beton kabuklar olduğu, cam pencerelerin yerini boyalı panjurların aldığı, iç kısımlarında yaşam belirtilerinin bulunmadığı ortaya çıktı.

        “200 AİLELİ KOLEKTİF ÇİFTLİK” İDDİASI

        Kuzey Kore iddiasına göre köyde 200 aile yaşıyor, bir kolektif tarım işletmesi ve tam donanımlı hizmet yapıları bulunuyor. Buna rağmen deliller, orada yaşayan hiçbir aile olmadığını gösteriyor. Güney Kore gözlemcileri, binaların sadece “sahneten” var olduğunu belirtiyor.

        GÜNEY’DEN GÖZLEMLER

        Güney Koreli sorgulayıcılar, o binalarda gece saatlerinde pencerelerden ışık süzülüyor ama zemindeki alt katlar karanlık kalıyor. Bu, yapının içinin boş olduğunu doğruluyor. Sokak lambaları zamanlayıcılarla çalışıyor; boş sokaklar ise temizlik görevlileri tarafından süpürülerek düzenli görünüm korunuyor.

        TEMİZLİK GÖREVLİLERİ

        Şaşırtıcı bir şekilde, birkaç kişinin belirli zamanlarda sokaklarda süpürgeyle dolaştığı gözlemlendi. Bu kişiler, neredeyse mekanik bir şekilde cadde ve kaldırımları temizleyerek bir düzen olduğunu zerk etmeye çalışıyor. Aslında gerçek bir yerleşim olmaksızın yalnızca içi boş bir sergi alanı gibi işliyor.

        BAYRAK DİREKLERİ YARIŞI

        Soğuk Savaş döneminde sembolik ikonlardan biri haline gelen bayrak direkleri, iki Kore arasında adeta bir rekabet alanı oldu. Güney Kore öncelikle 100 metre yüksekliğinde bir direği Daeseong‑dong’a dikti. Bunun üzerine Kuzey Kore, 160 metrelik dev bir direk inşa ederek “dünya rekoru” kırdı.

        SES SAVAŞLARI

        Kijong‑Dong’da kurulan hoparlör sistemleri, Güney Kore tarafına propaganda yayını yapmak amacıyla sık sık devreye giriyordu. İlk başlarda “güneydekiler buraya gelsin” temasıyla başlayan yayınlar, sonrasında ideolojik argümanlar ve marşlarla izledi. Karşı tarafta da K‑pop ve Batı müziğiyle karşılık verildi. 2004’te bir sessizlik anlaşması sağlandı; sonra 2016 yılında tekrar başladı ama 2018 zirvesiyle yeniden durdu.

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