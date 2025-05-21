Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi | Son dakika haberleri

        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi. Savcılık bu kez verdiği ifadeyi yeterli buldu, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye olmasını talep etti. Hakimlik talebi yerinde buldu, Yıldız, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Giriş: 21.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez “etkin pişmanlık” ifadesi verdi. Savcılık bu kez verdiği ifadeyi yeterli buldu, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye olmasını talep etti. Hakimlik talebi yerinde buldu, Yıldız “ev hapsi” şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İLK İFADESİ YETERLİ GÖRÜLMEDİ

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, tutuklu bulunduğu cezaevinden geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Yıldız, “Etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak serbest kalmak için İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında bildiklerini anlatmak için savcıya ifade verdi. İfadesinde belediye iştiraklerinden bahseden Yıldız, hangi iştiraklerden kimlerin sorumlu olduğunu anlattı. Bir sistem kurulduğunu ve bu sisteme ayak uydurmadığı için dışlandığını ileri süren Yıldız, “Bundan sonraki süreçte de gerçeğin ortaya çıkması için elimden gelen gayreti göstereceğim” dedi. Ancak, Yıldız’ın verdiği ifade “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak tahliye olmasına yetmedi. Ertan Yıldız cezaevine geri gönderildi.

        İKİNCİ İFADE TAHLİYE GETİRDİ

        Bunun üzerine, Ertan Yıldız dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez “etkin pişmanlık” ifadesi verdi. Savcılık bu kez verdiği ifadeyi yeterli buldu, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye olmasını talep etti. Hakimlik talebi yerinde buldu, Yıldız, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlarından “ev hapsi” şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Habertürk Anasayfa