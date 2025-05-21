İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez “etkin pişmanlık” ifadesi verdi. Savcılık bu kez verdiği ifadeyi yeterli buldu, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye olmasını talep etti. Hakimlik talebi yerinde buldu, Yıldız “ev hapsi” şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK İFADESİ YETERLİ GÖRÜLMEDİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, tutuklu bulunduğu cezaevinden geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Yıldız, “Etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak serbest kalmak için İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında bildiklerini anlatmak için savcıya ifade verdi. İfadesinde belediye iştiraklerinden bahseden Yıldız, hangi iştiraklerden kimlerin sorumlu olduğunu anlattı. Bir sistem kurulduğunu ve bu sisteme ayak uydurmadığı için dışlandığını ileri süren Yıldız, “Bundan sonraki süreçte de gerçeğin ortaya çıkması için elimden gelen gayreti göstereceğim” dedi. Ancak, Yıldız’ın verdiği ifade “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanarak tahliye olmasına yetmedi. Ertan Yıldız cezaevine geri gönderildi.

İKİNCİ İFADE TAHLİYE GETİRDİ Bunun üzerine, Ertan Yıldız dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez “etkin pişmanlık” ifadesi verdi. Savcılık bu kez verdiği ifadeyi yeterli buldu, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye olmasını talep etti. Hakimlik talebi yerinde buldu, Yıldız, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlarından “ev hapsi” şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.