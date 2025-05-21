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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor!

        Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo sarı-kırmızılılara dönüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 11:57 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:57
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          Fiorentina, ara transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için kararını verdi.

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          İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öne sürüldü.

        • 3

          La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Fiorentina, yıldız futbolcuyla yola devam etmeyecek.

        • 4

          Mor Menekşeler, performansının yetersiz kalması ve mali yükünün fazla olması nedeniyle Zaniolo ile yolları ayıracak.

        • 5

          Galatasaray'ın sezon başında Atalanta'ya, ara transfer döneminde ise Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo böylece sezon sonunda sarı-kırmızılılara dönecek.

        • 6

          Galatasaray ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Nicolo Zaniolo, bu sezon 36 resmi maçta 3 gol, 3 assitlik performans sergiledi.

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