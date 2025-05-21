Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor!
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo sarı-kırmızılılara dönüyor.
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Fiorentina, ara transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için kararını verdi.
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İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öne sürüldü.
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La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Fiorentina, yıldız futbolcuyla yola devam etmeyecek.
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Mor Menekşeler, performansının yetersiz kalması ve mali yükünün fazla olması nedeniyle Zaniolo ile yolları ayıracak.
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Galatasaray'ın sezon başında Atalanta'ya, ara transfer döneminde ise Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo böylece sezon sonunda sarı-kırmızılılara dönecek.
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Galatasaray ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Nicolo Zaniolo, bu sezon 36 resmi maçta 3 gol, 3 assitlik performans sergiledi.
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