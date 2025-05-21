Guns N’ Roses'un İstanbul'daki özel isteği

BKM’nin 30'uncu yılında, BKM organizasyonuyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek olan Guns N’ Roses konserine sayılı günler kala dev prodüksiyonun merak edilen detayları paylaşıldı.

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KONSER İÇİN 13 DEV TIR YOLDA

Haftalardır süren hummalı hazırlık süreci için dev 13 TIR dolusu ekipman, Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı. Sahne arkası kurulum ekibi için 350 kişilik teknik ekip çalışacak.

KULİS İSTEKLERİ ARASINDA DAMAK ÇATLATAN TÜRK LEZZETLERİ YER ALIYOR

Grubun solisti Axl Rose, kulisin tamamen siyah dekore edilmesini isterken özel bir menü sipariş etti.

HANGİ LEZZETLERİ SİPARİŞ VERDİLER ♦ İmam Bayıldı ♦ Lahmacun ♦ Kebap ♦ İçli Köfte ♦ Zeytinyağlı Sarma ♦ Hünkar Beğendi ♦ Baklava

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2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne almaya hazırlanan grup, dev prodüksiyonuyla şehre adeta çıkarma yapmaya geliyor. Haftalardır devam eden prodüksiyon hazırlık sürecinde kullanılacak kablo 150 km’yi aşıyor.

İstanbul'a özel uçaklarıyla gelecek olan Guns N’ Roses, 1993’teki konserden 32 yıl sonra aynı stadyumda sahneye çıkacak.

Sahne enerjisiyle dikkat çeken Amerikan rock grubu Rival Sons’un açacağı gecenin finalinde, efsane grup Guns N’ Roses unutulmaz bir performansla sahneyi devralacak.