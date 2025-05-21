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        Haberler Dünya Eski Ukraynalı siyasetçi Andrii Portnov'a İspanya'da suikast! | Dış Haberler

        Eski Ukraynalı siyasetçi Andrii Portnov'a İspanya'da suikast!

        Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in danışmanı Andrii Portnov'un İspanya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 21.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:20
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        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
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        Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in danışmanı Andrii Portnov, İspanya'da kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        İspanyol yetkililer, Portnov'un yerel saatle 09.15'te Madrid'de bir okulun bahçesinde silahlı saldırıya uğradığını söyledi. İspanyol El Pais gazetesinin aktardığına göre, 51 yaşındaki Portnov, arabaya binerken birkaç kez kurşunla hedef alındı.

        Sırtından ve başından vurulan Portnov'un olay yerinde hayatını kaybettiği, kaçan saldırganların yakalanması için İspanyol polisinin geniş çaplı soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

        Avukat ve siyasetçi olan Portnov, 2010'dan 2014'e kadar Yanunkoviç döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı ve Rusya'ya yakınlığıyla biliniyordu.

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        2013 yılı sonlarında başlayan Ukrayna'daki krizde, Yanukoviç hükümetinin aldığı kararlarda önemli rol oynamıştı.

        Kamu fonlarının kötüye kullanılması ve insan hakları ihlalleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan Portnov'un, bu soruşturma sonucunda Avrupa Birliği Genel Mahkemesi tarafından fonları geçici olarak dondurulmuştu.

        2014 ile 2015 yılları arasında Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde olan Portnov, Rusya'da yaşadı ardından Viyana'ya taşındı ve orada avukatlık yaptı. 19 Mayıs 2019'da Ukrayna'ya geri döndü. Bir süredir de hem Ukrayna'da hem de yurt dışında yaşadığı biliniyordu.

        ABD ise Portnov'u "Ukrayna mahkemelerine erişim ve mahkeme kararlarını satın almak ve ülkedeki reform çabalarını engellemek için nüfuzunu kullanmakla" suçlamıştı.

        Diğer yandan Ukrayna basını, Portnov için "Yanukoviç'in devrilmesine yol açan Avrupa yanlısı protesto dalgasının sert bir muhalifiydi. Devrimin zaferinden sonra Rusya'ya kaçtı ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yerleşti. Rusya'da mülklerinin olabileceği öne sürülüyor." diye yazdı.

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        #Andrii Portnov
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