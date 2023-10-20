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        Haberler Dünyadan Ünlülerin İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destekleri sürüyor - Magazin haberleri

        Ünlülerin İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destekleri sürüyor

        İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik hava saldırılarının ardından dünya genelinde ünlü isimler, Filistin'e destek mesajları paylaşmaya devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:58
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        Ünlülerin İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destekleri sürüyor
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        Oyuncu John Cusack, uluslararası yardım kuruluşlarının Gazze'ye yönelik bağış kampanyasını sosyal medya hesabına taşırken, çok sayıda paylaşımında İsrail'e, Filistinlilere yönelik katliama son vermesi çağrısında bulundu.

        John Cusack
        John Cusack

        ATEŞKES ÇAĞRISI

        ABD'li oyuncu ve komedyen Aasif Mandvi, "ABD'nin siyasi tarihinde öyle bir noktaya geldik ki adaylardan birini başkan seçeceğiz ve ortada bu soykırımın fonlanmasına karşı çıkacak tek bir aday dâhi yok..." açıklamasında bulundu.

        Mandvi, ABD hükümeti ve uluslararası camiaya, bölgede ateşkes talebinde bulunma çağrısı yaptı.

        Aasif Mandvi
        Aasif Mandvi

        "NETANYAHU'NUN STRATEJİSİ HAYALLERİNDEKİ SOYKIRIMI CESURCA HAYATA GEÇİRMESİNİ SAĞLADI"

        ABD'li rap müzisyeni Soul Williams, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        İsrail hükümetine güvenmemekte neden bu kadar ısrarcıyız? Çünkü kendi hükümetimize güvenmeme konusunda tecrübeliyiz. Benim vatansever olmamı bekleyen Amerika, tıpkı kendi hükumetine karşı eleştirilerin antisemitist olduğunu düşünen İsrail gibi hayal dünyasında yaşıyor. İsrail hükümeti, kendi emellerine destek aradığı için o hastaneyi kendilerinin bombalamadığına inanmamızı bekliyor. Filistinlilerin bu vahşeti kendilerine uygulayacak kadar gaddar olduğunu düşünmemizi istiyor. Bu yüzden ilk başta Hamas'ı, Filistin Hükümeti karşısında cesaretlendirdiler. Netanyahu'nun stratejisi onu neredeyse hapse tıkacakken, hayallerindeki soykırımı cesurca hayata geçirmesini sağladı. ABD Başkanı ise onun yanında yer alıyor çünkü 'Ortada bir İsrail olmasaydı, bölgede bir tutunma noktası olarak biz onu oluştururduk'. Biz bu taktikleri görüyor ve reddediyoruz.

        Soul Williams
        Soul Williams

        Londra'da yaşayan televizyon programcısı ve yapımcı Nadir Nahdi, ABD'deki Yahudi protestocuların Kongre binasında yaptığı oturma eylemine dair görüntüleri Instagram hesabına taşıyarak, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

        MARK RUFFALO'DAN BARIŞ ÇAĞRISI

        Oyuncuu Mark Ruffalo ise X hesabından Gazze'ye bağış kampanyasını, "Çocukların kanını dökmeyi bırakın" ifadesiyle paylaştı.

        Salim Assaf
        Salim Assaf

        Lübnanlı müzisyen Salim Assaf, Gazze'de enkazın üzerinde oturan iki çocuğun fotoğrafını paylaşarak, "Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez" sözüyle Filistin'e destek verdi.

        Orta Doğu ülkelerinde Karim Abedal Aziz, Sulaff Fawakherji, Monther Rayahneh, Mohamed Henedi, Kinda Alloush, Horeya Farghaly, Sherihan, Ahmed Helmy, Takla Chamoun ve Fifi Abdo gibi sanatçılar da sosyal medya paylaşımlarında Filistin'e destek açıklamalarında bulundu.

        Fotoğraflar: AP, Reuters

        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
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        #israil
        #Filistin
        #gazze

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