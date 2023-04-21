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Cem Yılmaz, Ata Demirer, Uraz Kaygılaroğlu... İşte ünlülerden bayram mesajları! - Magazin haberleri

Ünlülerin bayram mesajları

Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ve videolarla kutladı

Giriş: 21.04.2023 - 13:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TEOMAN

    Pazar günleri, Sahaflar’ın orda, Beyazıt’ta sokak pazarları kuruluyor, oralarda Sinema makinelerini seyredip, para biriktiriyorum; bayram harçlıklarımı, amcalarımın verdiği harçlıkları. Sonunda annemle gidiyoruz Beyazıt’a, küçücük, çok hafif, kırmızı, gri plastik bir sinema makinem var artık. Süper 8. Eve zor varıyorum, hemen tornavidayla aletin içini açıp dişlilere yağları sürüyorum. “Şarlo” filmini takıyorum, o da ne! Makinem çalışmıyor. Daha doğrusu çalışıyor da, iki saniye çalışıp bir dakika tutukluk yapıyor. Ölmek istiyorum! Ne yapsam olmuyor.

    Diğer hafta makineyi geri götürüyoruz, adam içini açıyor, “Buna yağ mı koydunuz?” diyor. Meğer bütün dişlileri plastikmiş̧, mahvetmişim makineyi yağ̆ koyarak. Kalbim parçalanıyor, vıcık vıcık yağ̆ var. Adam bir bezle ince ince siliyor yağları. Evde takılıyor hâlâ makinem. Hiçbir ise yaramıyor. Sürekli yağlarını siliyorum dişlilerin, hâlâ parlak parlak her yeri makinenin, arınmıyor yağ bir türlü. Şarlo gözüküyor ama iki saniye hareket edip duruyor. Mutsuzluktan öleceğim! Tekrar bir para biriktirme olayına giriyorum, önümde uzun bir zaman var sinema makinesine sahip olabilmem için.

  • HÜLYA KOÇYİĞİT

    Bu bayram diğer bayramlara nazaran çok farklı... Çok buruk, çok büyük acılar yaşadık yakın zamanda ama biz büyük bir ülkeyiz, çok güçlü bir milletiz. Yaralarımızı hep beraber saracağız, buna inanıyorum. Bu mübarek bayramın tüm müslüman alemine olduğu gibi benim ülkeme de huzur, bereket, sağlık getirmesini bütün kalbimle diliyorum. Bayramınız kutlu olsun. 

  • EROL EVGİN

    Merhaba sevgili dostlar. Bayramlar; milletçe kucaklaştığımız, dargınlıkları, kırgınlıkları unuttuğumuz güzel ve mübarek günlerdir. Bu Ramazan Bayramı'nın da milletimize huzur getirmesini bekliyorum. Bayramınız kutlu olsun.

  • YILMAZ ERDOĞAN

    Şeker tadında nice bayramlara... İyi bayramlar.

  • BAHAR ÖZTAN

    Bu zor zamanlarda çok büyük acılar yaşayan halkımıza bayram; sevgi, sabır, güç, dayanışma ve umut olsun. Ahlaka, adalete, bilime inanarak ülkemize, milletimize; huzur, sağlık, mutluluk ve hoşgörü gelmesini dilerim. Bayramınız kutlu olsun. 

  • DEMET AKBAĞ

    Bu bayram içimiz buruk, kaybımız büyük. Şubat ayında yaşanan felaketin acısı hâlâ taze. Umutların yeşereceği nice bayramlara... 

  • CEM YILMAZ

    Tüm sevdiklerime, sevenlerime iyi bayramlar dilerim. Nice güzel günleriniz olsun.

  • ATA DEMİRER 

    İyi bayramlar diliyorum.

  • ENGİN ALTAN DÜZYATAN

    Herkese sevdikleriyle, mutlu sağlıklı nice bayramlar...

  • ÖZGE GÜREL

    Sarılarak, hem hâlâ sarılabildiklerimize hem de eksilenlerimize... İyi bayramlar.

  • KENAN DOĞULU

    Dostluğu, sevgiyi, geleceği, hüznümüzü, acımızı, umudumuzu paylaştığımız bir bayram... Mutlu bayramlar.

  • DEMET ÖZDEMİR

    Pasaport fotoğrafım... Sağlıklı, mutlu, bayramlar. Hep çocuk kalmak dileğiyle...

  • URAZ KAYGILAROĞLU

    İyi bayramlar.

  • BURCU ESMERSOY

    Mutlu bayramlar. Huzurlu, keyifli, sevdiklerinizle birlikte, hep dilediğiniz gibi geçsin.

  • TÜRKAN ŞORAY

    Ramazan Bayramımız mübarek olsun. 

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