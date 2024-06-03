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        Haberler Magazin Ünlülerden Jose Mourinho mesajları; "Tüylerimiz diken diken oldu" - Magazin haberleri

        Ünlülerden Jose Mourinho mesajları

        Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzalamasının ardından Alişan ile Burak Özçivit, mutluluğunu paylaştı. Alişan; "Tüylerimiz diken diken oldu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:47
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        • 1

          ALİŞAN

          Her Fenerbahçeli gibi tüylerimiz diken diken izledik ve adam öyle bir konuştu ki hepimizin gönlünü maça çıkmadan fethetti; "Bu forma benim bir derim gibi" tıpkı bizim gibi konuştu. Yaşa Fenerbahçe.

        • 2

          METİN ŞENTÜRK

          Gözlerime inanamadım Jose Mourinho geldi. Şaka bir yana tüm Fenerbahçeli kardeşlerimi bu transferdem dolayı tebrik ediyorum.

        • 3

          MURAT DALKILIÇ

          Maç başlasın Fenerbahçe.

        • 4

          BURAK ÖZÇİVİT

        • 5

          DOĞUKAN GÜNGÖR

        • 6

          DERYA ULUĞ

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