Ünlülerden Halil Umut Meler'e düzenlenen saldırıya tepki
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1 - 1 biten Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında sahaya girerek FIFA kokartlı orta hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Meler, aynı zamanda tekmelendi. Büyük utanca neden olan bu saldırı, ünlü isimler tarafından da kınandı; "Türk futbolu nakavt olmuştur"
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Mustafa Sandal: Halil Umut Meler'e yapılan alçak saldırı, Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır. Bu atılan yumruk ona değil, Türk spor dünyasına atılmış bir yumruktur! Umarım, bu terbiyesizliğin bedeli İtalya ile ortak düzenlenecek EURO 2032'nin Türkiye'den alınmasıyla sonuçlanmaz. Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun. Sporun, barış ve kardeşlik demek olduğu bilincini tekrar kazanmamız dileğiyle...
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Şahan Gökbakar: Halil Umut Meler'e yapılan bu aşağılık saldırıyı kınıyorum. Yazık, günah... Bu şiddet söylemini körükleyenler mutlu musunuz? Bu rezalete çok sert ve net bir tepki verilmek zorunda. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda en sert tepkiyi koymanız lazım.
Bu şiddet söylemini körükleyen bazılarına da gereken yapılmalı. İşte gün gelir Türkiye'nin en iyi hakemini böyle yerlerde tekmeler, ağzını burnunu kırarlar. Yazık... Bu nasıl bir ülke oldu yahu?
Bu olaya tepki vermek tamam ama asıl tepki verilmesi gereken zaman "Birilerini tokatlayabiliriz" açıklamalarının yapıldığı andı. "Hakemleri sokakta çekin, taciz edin" dendiği zamandı. Hep yanlış zamanda tepki veriliyor. Hep testi kırılınca maalesef... Bu yaşanan bir utançtır. 15 gün sonra unutmayın ama. Türkiye Futbol Federasyonu tarihi bir tepki vermelidir.
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Süha Uygur: Türk futbolu nakavt olmuştur. Konuşulacak hiçbir şey kalmadı. Bu utanç hepimizin. Ne lig, ne de Avrupa, artık hiçbir önemi yoktur. Yazıklar olsun hepinize.
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Doğa Rutkay Kamal: Kınıyorum! Bir Ankaralı olarak, bir sporsever olarak, bir futbolsever olarak, bir anne olarak kınıyorum. Biz centilmen bir nesil yetiştirmek istiyoruz şu örneğe bak. Ayıptır ayıp!
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İbrahim Büyükak: Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun. Yanındayız!
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Aydemir Akbaş: Bizim kültürümüzde el kaldırmayana bile el kalkmaz kaldı ki yerde tekmelemek kadar öldüresiye vurmak nedir ya? Hiç kimsenin bizi dünyaya rezil etmeye hakkı yok. Geçmiş olsun Halil Umut Meler.
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Kıvanç Baruönü: Bu kareler, ülkenin içine düştüğü durumun fotoğrafları. Yumruğu sallayan kişi bu ülkede bir spor kulübü başkanı, siyasetçi ve iş adamı.
Yani bizi bu cehalete sürükleyen her neyse onların hepsi. Türk sporunun, Türk siyasetinin kısaca toplumun geldiği noktanın bir özeti bu kareler. Şimdi bakalım bağlı bulunduğu siyasi kanat ya da Türk Futbol Federasyonu bu olay karşısında ne yapacak? Bence hiç! Yaşadığımız koca bir hiçlik.
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Faruk Aksoy: Bataklığın, rezaletin son perdesi.
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Şoray Uzun: Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Futboldan anlamayan, tek özelliği paralı olmak olan, medyada bir şekilde yer almaya bayılan kompleks kumkumaları, gerekli gereksiz her maç sonu konuşan lüzumsuz tipler, etrafındaki yalamaların gazına gelen karakter yoksunları; bu güzel oyundan defolun gidin!
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Gonca Vuslateri: Böyle futbol anlayışı yoktur. Haksızlık karşısında böyle densiz bir yaklaşım kabul edilemez, edilmemeli.
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Rafet El Roman: Sonunda dünyaya Türk futbolunu da rezil ettiniz ya yazıklar olsun.
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Derya Uluğ: Halil Umut Meler'e yapılanlar tarif edilir cinsten değil. Yazık... Sadece futbol tarihinin değil, tarihin kara lekesi olarak anılacaktır. Dilerim yapanlar en sert cezalarla karşı karşıya kalır.
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Anıl Altan: En büyük cezayı alıp aynı şekilde fotoğrafları paylaşılmalı. Ülke adına ve futbol adına büyük rezillik.
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Feyyaz Şerifoğlu: Bu yapılan saldırı sadece hakem Halil Umut Meler'e değil, Türk futboluna ve bütün hakemlere yapılmıştır. Saldırıyı kınıyor ve tez vakitte en ağır cezanın verilmesini dört gözle bekliyorum.
Şiddeti körükleyen, şiddeti savunan, bu rezaleti normalleştiren her kimse yazıklar olsun. Görüntüleri izledikçe utanıyorum. Her şey bir yana, futbolu bırakın insanlığımız kayıp.
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Cem Belevi: Türk futbolunun da geldiği nokta utanç verici. Hakem darp eden kulüp başkanı yargılanmalıdır.
Sadece mesleklerini icra ettikleri için şiddet ve vandallıkla yüzleşen doktorlarımız gibi tüm meslek dalları için örnek teşkil edecek şekilde yargılanıp ceza almalıdır bu vandallar.
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Eda Ece: Şiddeti görmeye bile tahammülüm yok. Bu hayatta en nefret ettiğim şey... Dün hakemin uğradığı saldırıyı ve gözünün morluğunu gördüğümden beri o kadar üzüldüm ve rahatsız oldum ki şiddetin her türlüsüne hayır! Kimse kimseye el süremez, canını yakamaz. Şiddetten hoşlanan, saldırgan biriyseniz acilen bir psikoloğa tedavi olun. Bunun ayıbı yok, ayıp olan bu hareketler.
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Deniz Seki: Ne kadar ayıp ne kadar utanç... Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Konu ne olursa olsun durum bu olmamalı. Bu mu örnek olma biçimleri?
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Ceyda Düvenci: İnsanlık dışı elin, yerde çaresiz yatana tekme atan ayağın sahibine gereken cezalar verilir umarımç Yazık! İnsanlık, adamlık spor yöneticiliği, adalet, asalet, barış, saygı... Bunlardan çok uzaklaşıyoruz gün geçtikçe. Mesleğine devam ederse utanmaya devam edeceğim.
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Demet Evgar: Bu nasıl bir nefrettir, neyin kinidir? Bu gelinen nokta kimlerin eseridir?
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Sinan Özen: FIFA kokartlı değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
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Esra Dermancıoğlu: Bu nasıl bir rezilliktir?
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Yeşim Salkım: Bunlar takım yönetiyor. Korkunç... Sadece korkunç diyebilirim.
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Merve Özbey: Kınıyoruz! Ne kadar şiddete meyilli bir hale geldi insanlık. Her geçen gün daha mı kötüye gidiyoruz? Ne olur alışmayalım bu duruma. Şiddeti görmezden gelip normalleştirmeyelim. Geçmiş olsun Halil Umut Meler.