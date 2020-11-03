FULDEN URAS

Mucizenin fotoğrafı bu... Günlerdir uykular haram. Bu acıyı empati yapıp, yüreğinde hisseden hepimize. Gelecek haberlerle mutlu oluyor ya da umutsuzluğa kapılıyoruz.

Hiç tanımadığımız insanların hayatta kalma savaşları için. İzmir depreminde vatandaşlarımız için çalışmalarını sürdüren tüm kahramanlarımıza şükranlarımı, sevgilerimizi ve sonsuz saygımızı yürekten yolluyorum.

Gerçekten gözyaşlarım hiç durmuyor dünkü mucizeden sonra bugün 91 saat sonra bir bebek yeniden hayata merhaba dedi. Allah'ın mucizeleri hiç bitmez ki... Sonsuz şükürler olsun. Melekler korumuş seni Ayda bebek... Teşekkürler.