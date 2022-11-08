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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, 15 - 18 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle bir araya gelecek. Yarışma kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken; 7 Kasım Pazartesi günü AKM Yeşilçam Sineması’nda “Vefatının 10'uncu Yılında Metin Erksan” temalı bir panel gerçekleştirildi. Sinema yazarı Suat Köçer’in moderatörlüğünde yapılan panelde; ilk kamera deneyimini Erksan’ın “Susuz Yaz” filminde yaşayan ve Erksan’ın son filmi olan “Sensiz Yaşayamam”da rol alan Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit ve Erksan’ın bir dönem asistanlığını da yapmış olan Prof. Dr. Şükrü Sim konuşmacı olarak yer aldı. Panele Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin’in yanı sıra Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, oyuncular, sinema yazarları çok sayıda sinemasever katıldı.

Metin Erksan (1929 - 2012)

Panel öncesinde basına bilgi veren Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Belediyesi olarak kültür ve sanata büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Bu yıl kısa film yarışmamızın ikincisini düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl çok güzel film katılımlarıyla başarılı bir çalışma ortaya koyduk, bu sene bu çıtayı daha da yukarı taşıyoruz. Sinemaya, kültüre, sanata değer vermeyi daima sürdüreceğiz. Geçtiğimiz ay kültür sanat sezonumuzu kitap fuarımız ile açtık. Artık Sultanbeyli’miz marka çalışmalarla anılıyor. Şiir festivalimiz, kitap fuarımız ve inşallah kısa film yarışmamız bizim en değerli markalarımız olacaklar. Bunların hepsi bir idealin, bir inanmışlığın ürünü. İstiyorum ki Sultanbeyli’den de yazarlar, şairler, yönetmenler çıksın. Bugün burada vefatının onuncu yıl dönümünde andığımız sinemamızın kıymetli yönetmeni Metin Erksan’a rahmet diliyor, programa emek veren kıymetli çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Söyleşide konuşmacı ve moderatör olarak bulunan sinema yazarı Suat Köçer, Metin Erksan’ın çok yönlü bir sinemacı olduğunu söyledi. Erksan’ın senaryo ve filmlerinin yanı sıra sinemaya bakışı, sanata yaklaşımı ve düşünceleriyle de Türk sinemasını derinden etkilediğini ifade etti. Usta yönetmenin sinema tutkusunu hatırlatan Köçer, ülke insanına olan sevgisi ve tarihe olan ilgisinin altını çizerek, Mustafa Kutlu ile senaryosunu yazdıkları ancak hayata geçiremedikleri “Medine Müdafaası” projesinin bu sevginin bir tezahürü olduğunu söyledi. Köçer, Erksan’ın Kemal Tahir’in düşüncelerinden etkilendiğine de dikkat çekerek Lütfi Akad ve Halit Refiğ ile yerlilik ekseninde bir duyarlılık geliştirdiklerini vurguladı.

Söyleşide ilk sözü alan oyuncu Hülya Koçyiğit, Metin Erksan’ın nasıl bir insan olduğu sorusuna, usta oyuncu edebiyat, felsefe gibi pek çok alanda büyük donanıma sahip bir yönetmenin söz konusu olduğu yanıtını verdi. Sinemaya ilk adımını atmasında Erksan’ın etkisini anlatan Koçyiğit, annesinin ısrarı üzerine “Susuz Yaz” filmine dahil edildiğinden bahsetti. Metin Erksan’ın yönetmenlik hayatı boyunca teklif götürdüğü tek ismin bu film vasıtasıyla Hülya Koçyiğit olduğundan söz edildiği sohbette Koçyiğit, “Susuz Yaz, hem Metin Erksan’ı hem sinemayı hem kırsal alanda yaşayan insanların nelerle karşılaştıklarını ve neler yaşadıklarını öğrenmem için bir nevi öğretmen oldu.” ifadelerini kullandı.

Erksan’ın, melodramları bırakırsak; toplumsal hikâyeler seçtiğinin altını çizen Koçyiğit, hep söyleyecek sözü olan ve toplumun yaralarına işaret eden, sorunlar hakkında uyaran konuları bulup çıkardığını belirtti ve onun bir düşünce adamı olduğunu dile getirdi.

Hülya Koçyiğit, Metin Erksan’dan yola çıkarak geleceğin yönetmenlerine, özellikle büyük yönetmenlerin filmleri olmak üzere çok sayıda film seyretmeleri tavsiyesinde bulundu. Dünü bilmeden yarını şekillendirmenin mümkün olmadığını ifade eden Koçyiğit, tarih ve sanat tarihi okumaları yapmalarının ve insanları tanımanın çok önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini sürdüren Prof. Dr. Şükrü Sim ise sorular üzerine, kendisini yakından tanıma fırsatı bulduğu Erksan’ın düşünce ve sanat anlayışına değindi. Sim, Metin Erksan’ın kendine has bir yapısı olduğundan bahsettiği konuşmasında; “Derdi olan bir insandı. Çocukluğundan ölünceye kadar bu ülke insanının hep daha iyi olması derdini çekti.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Erksan’ın önemli bir entelektüel olduğunu söyleyen Sim, yönünü sadece Batı’ya dönmeyen, Doğu’yu da çok iyi bilen bir aydından söz ettiklerini belirtirken, toplumsal sorunlara, bu durumu sömürmeden yöneldiğini anlattı.

Tarih, müzik ve mimari gibi alanlarda bilgi birikimine sahip olan Metin Erksan’ın, Lütfi Akad ile birlikte sinemamızda ortak bir dil yaratma gayreti içerisinde bulunduklarından da bahseden Sim, Metin Erksan’ın filmlerinde dikkat çeken yönlerden birinin de anlattığı tüm kadınların direnen ve baş eğmeyen bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Konuklar söyleşinin sonunda, Suat Köçer’in yanı sıra seyirciden gelen sorulara da yanıtlar verdi.

2'nci Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda, sinemamıza büyük katkıları bulunan Metin Erksan onuruna seçilecek 5 kısa film sinemaseverlerle buluşurken; dereceye giren filmlerin yanı sıra jürinin belirlediği bir finalist filme verilecek ödül de bu yıl “Metin Erksan Jüri Özel Ödülü” adıyla takdim edilecek. Kısa film yarışmasında dereceye giren filmler, 18 Aralık akşamı Atlas Sineması’nda düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.