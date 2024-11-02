'Gladyatör 2', tarihsel gerçeklikten sapması nedeniyle önde gelen tarihçiden eleştiri aldı. Chicago Üniversitesi profesörlerinden Dr. Shadi Bartsch, filmde Roma Kolezyumu’nun sular altında köpekbalıklarıyla dolu olduğu bir sahneyi "Hollywood saçmalığı" olarak nitelendirdi.

REKLAM advertisement1 Yönetmen Ridley Scott ise geçmişteki eleştirilerde olduğu gibi bu tepkileri umursamıyor. Scott, Napolyon filmiyle ilgili benzer eleştirilerle karşılaştığında da tarihçilerin “bir hayat edinmeleri” gerektiğini söylemişti. REKLAM

Dr. Shadi Bartsch, Kolezyum’un suyla doldurularak sualtı savaşları yapıldığını doğrulasa da Roma dönemi insanlarının köpekbalıklarını tanımadığını belirtti. Ayrıca, filmdeki gergedan sahneleri de tarihçiler tarafından kısmen doğru ama abartılı bulunuyor. Dr. Bartsch, bu dönemdeki gergedanların tek boynuzlu olduğunu ve gladyatörlerin gergedanların sırtlarına bindiğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtti.

Filmde, Romalı bir soylunun kafede çay içerken gazete okuduğu sahne de tarihçilerden tepki aldı. Dr. Shadi Bartsch, matbaanın henüz icat edilmediği bu dönemde günlük haberlerin kazılarak sergilendiğini, elde tutulan bir gazete bulunmadığını vurguladı.