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Ünlü sanatçı Yo-Yo Ma, depremzedeler için çaldı

Grammy ödüllü çello sanatçısı Yo-Yo Ma, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve orada çalışan gönüllüler için Ahmet Adnan Saygun'un eserinden bir bölüm yorumlayıp sosyal medya hesabından paylaştı

Giriş: 08.02.2023 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
Ünlü sanatçı Yo-Yo Ma, depremzedeler için çaldı
Ünlü sanatçı Yo-Yo Ma, depremzedeler için çaldı
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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası dünyaca ünlü isimler sosyal medyadan destek gösteriyor. O isimlerden biri de Grammy ödüllü çello sanatçısı Yo-Yo Ma oldu.

Sanatçı Yo-Yo Ma, depremde yaşamını yitirenler, depremzedeler ve yardımseverler için ünlü klasik müzik bestecisi Ahmet Adnan Saygun'un 'Viyolonsel İçin Solo Partitası'ndan bir bölüm yorumlayıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Yo-Yo Ma paylaşımına "Türkiye ve Suriye'deki dostlarımıza... Sevgimiz ve dualarımız sizinle. Bu eser, acı çekenler, hayat kurtarmak ve umut getirmek için yorulmadan çalışan yardımseverler için" notunu düştü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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