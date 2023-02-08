Ünlü sanatçı Yo-Yo Ma, depremzedeler için çaldı

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası dünyaca ünlü isimler sosyal medyadan destek gösteriyor. O isimlerden biri de Grammy ödüllü çello sanatçısı Yo-Yo Ma oldu.

Sanatçı Yo-Yo Ma, depremde yaşamını yitirenler, depremzedeler ve yardımseverler için ünlü klasik müzik bestecisi Ahmet Adnan Saygun'un 'Viyolonsel İçin Solo Partitası'ndan bir bölüm yorumlayıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Yo-Yo Ma paylaşımına "Türkiye ve Suriye'deki dostlarımıza... Sevgimiz ve dualarımız sizinle. Bu eser, acı çekenler, hayat kurtarmak ve umut getirmek için yorulmadan çalışan yardımseverler için" notunu düştü.

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