72 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

"BURNUM DÂHİ KANAMADI"

'Knock Out' lakaplı rapçi, ardından yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla anlattı. Konuyla ilgili konuşan Ağca, "Sevgili dostlar; telefonu daha yeni elime aldım. Burası bayağı bir berbat durumda. Ben şanslı olanlardandım. 72 saat stüdyonun altındaki bodrum katında iki, üç metrelik duvarın altında kaldım; ama Allah razı olsun AFAD görevlileri çıkardı. Tabii burada sizlerin etmiş olduğu dualar inanılmaz etkili oldu. Bir sürü insan aramış ve yazmış. Hepinizden Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi iyiyim. Burnum dâhi kanamadı. Sesim bayağı kısık..." şeklinde konuştu.