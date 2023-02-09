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Haberler Magazin Ünlü rapçi Hikmet Ağca 72 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı! 'Knocuk Out' lakaplı... - Magazin haberleri

Rapçi Hikmet Ağca 72 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Hatay'da bulunan 'Knock Out' lakaplı rapçi Hikmet Ağca, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerden 72 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Yaşadıklarını anlatan Ağca, "Stüdyonun altındaki bodrum katında iki, üç metrelik duvarın altında kaldım; ama Allah razı olsun AFAD görevlileri çıkardı" dedi

Giriş: 09.02.2023 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
Ünlü rapçi Hikmet Ağca 72 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı! 'Knocuk Out' lakaplı... - Magazin haberleri
72 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki deprem meydana gelmişti. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açmıştı.

72 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Hikmet Ağca, 72 saat sonra enkaz altından kurtarıldı.

"BURNUM DÂHİ KANAMADI"

'Knock Out' lakaplı rapçi, ardından yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla anlattı. Konuyla ilgili konuşan Ağca, "Sevgili dostlar; telefonu daha yeni elime aldım. Burası bayağı bir berbat durumda. Ben şanslı olanlardandım. 72 saat stüdyonun altındaki bodrum katında iki, üç metrelik duvarın altında kaldım; ama Allah razı olsun AFAD görevlileri çıkardı. Tabii burada sizlerin etmiş olduğu dualar inanılmaz etkili oldu. Bir sürü insan aramış ve yazmış. Hepinizden Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi iyiyim. Burnum dâhi kanamadı. Sesim bayağı kısık..." şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Instagram

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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