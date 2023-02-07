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Haberler Dünyadan Depremin ardından dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek! Dua Lipa, Russel Crowe, Antonio Banderas... - Magazin haberleri

Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek

Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe, Dua Lipa ve Mark Eliyahu'nun da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı

Giriş: 07.02.2023 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL
Depremin ardından dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek! Dua Lipa, Russel Crowe, Antonio Banderas... - Magazin haberleri
Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek
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Oscar ödüllü oyuncu Russel Crowe, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye... Kalbim... Haberler çok kötü..." ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, Instagram hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.

"DUALARIMI YOLLUYORUM"

3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel Instagram hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

Mark Ruffalo
Mark Ruffalo

Oscarlı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, AHBAP Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, "Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye'de arama kurtarma yapıyor" ifadelerini kullandı.

"KALBİM SİZİNLE"

"Uzay Yolu" dizisinin oyuncularından George Takei, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen iki güçlü depremin yıkımı ve can kaybı karşısında dilim tutuldu ve harap oldum. Dünya, binlerce kurbana yardım etmek için elinden geleni yapmalıdır..." paylaşımında bulundu.

Evgeny Grinko
Evgeny Grinko

Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle..." sözleriyle dile getirdi.

Mark Eliyahu
Mark Eliyahu

İsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram'da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, "Kalbim sizinle..." mesajını paylaştı.

İsveçli gitar virtüözü Yngwie Malmsteen de Twitter hesabında, "Dualarım, depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla..." paylaşımında bulundu.

"TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ"

ABD'li heavy metal grubu 'Manowar'un sosyal medya hesaplarında ise grup üyelerinin depremden ötürü derin üzüntü duyduğu belirtilerek, "Hayatta kalanlara sabır, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz..." mesajı paylaşıldı.

Fotoğraflar: AA, AP

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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