Depremzedelere ünlü yardımı

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10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 şiddetindeki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

Birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti.

Ünlüler de depremzedeler için elini uzatmaya başladı. Kimi yardım kampanyalarında yer alarak deprem bölgelerine gönderilecek battaniye, giyecek – yiyeceklerin temin edilmesinde faal olarak yer alıyor.

Kimi ünlülerse AHBAP Derneği’ne depremzedeler için kullanılması adına maddi yardımda bulunuyor. Haluk Levent, maddi yardımda bulananları açıklamaya başladı.

• Merih Demiral… 1 milyon TL

• Edis… 400 bin TL

• Derya Balta... 300 bin TL

• Kıvanç Tatlıluğ… 200 bin TL ve lojistik ihtiyaç yardımı

• Mustafa Ceceli... 200 bin TL

• Mert Hakan Yandaş... 200 bin TL

• Burak Deniz… 150 bin TL

• Emre Kılınç... 150 bin TL

• Celil Nalçakan… 100 bin TL

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