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Haberler Magazin Murat Kekilli topladığı bağışlarla Hatay'a doğru yola çıktı - Magazin haberleri

Murat Kekilli topladığı bağışlarla Hatay'a doğru yola çıktı

10 ili de sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından şarkıcı Murat Kekilli, topladığı bağışlarla 2 tır dolusu tıbbi malzeme, giyecek ve gıda yardımı hazırladığını dile getirdi. Kekilli, ardından yardımların depremden etkilenen Hatay'a doğru yola çıktığını da sözlerine ekledi

Giriş: 08.02.2023 - 08:54 | Güncelleme: ABONE OL
Murat Kekilli topladığı bağışlarla Hatay'a doğru yola çıktı - Magazin haberleri
Topladığı bağışlarla Hatay'a doğru yola çıktı
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AA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), sosyal medya hesaplarında 'İhtiyaç Haritası'na destek vermek üzere 'Salon İKSV'yi malzeme toplama merkezi olarak kullanıma açtıklarını duyurdu.

"EL UZATAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Contemporary Istanbul Vakfı, depremin ardından başlattığı yardım çağrısı için ilk sevkiyatını dün teslim ettiklerini bildirdi. Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, "Kadınlara ve çocuklara öncelik verdiğimiz bu çağrıda, bize katılan sanat galerilerimize, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza el uzatan herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

"YARALARIMIZIN BİR AN ÖNCE EL BİRLİĞİYLE SARILMASI DİLEĞİYLE"

Zorlu PSM'ye ait sosyal medya hesabından, "Zorlu Grubu olarak, depremden etkilenen illerimizdeki gelişmeleri yakından takip ediyor, her türlü destek için ilgili kamu kurumları ve yardım ekipleri ile iletişim halinde olmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin sevkiyatı ve çalışanlarımızdan oluşan arama kurtarma konusunda eğitimli uzman ekiplerimizin bölgeye ulaşımı AFAD koordinasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Yaralarımızın bir an önce el birliğiyle sarılması dileğiyle..." satırlarına yer verildi.

ONLAR DA YARDIM SEFERBERLİĞİNDE YER ALDI

Şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, topladığı bağışlarla 2 tır dolusu tıbbi malzeme, giyecek ve gıda yardımı hazırladığını aktardı. Kekilli, ardından yardımların depremden etkilenen Hatay'a doğru yola çıktığını da kaydetti.

Murat Kekilli
Murat Kekilli

Oyuncu Yağmur Atacan ise arkadaşlarıyla depremden etkilenen köylere yardım götürmek amacıyla yola çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yağmur Atacan
Yağmur Atacan

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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