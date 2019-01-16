Ünlü komedyen kahkaha attırmaya geliyor

Okan Çabalar, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra birçok tiyatro oyununda rol aldı. Daha önce 'Haletiruhiye' ile 'Haydi Masallara' adlı oyunları yazarak yazarlık konusundaki yeteneğini de ortaya koyan Çabalar, kariyerinin olgunluk dönemini stand - up gösterisiyle taçlandırdı. İlk olarak 2017'de İstanbul Komedi Festivali'nde stand - up gösterisini sahneleyen Okan Çabalar, seyircinin beğenisi sonrasında bu konudaki çalışmalarına da ağırlık verdi.

Okan Çabalar, kendi hayatından kesitlerin, günlük yaşamdan gözlemlerin ve mesleki anlamda yaşadığı bazı zorluklarında ve aşkın komik hallerinin esprili bir şekilde yer aldığı yeni stand - up gösterisini sergilemeye devam ediyor. Kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşayan Çabalar, BKM Mutfak organizasyonuyla ocak ve şubat ayında Frankfurt, Essen, Berlin, İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplam 9 kez sahneye çıkacak.

Yeni stand - up gösterileri için hazırlıklarını sürdüren Okan Çabalar, bugünlerde bir büyük heyecan daha yaşıyor. 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nda 'Taklacı Ziya' karakterini canlandıran Çabalar, filmin gösterime gireceği günü heyecanla beklediğini söyledi.