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Ünlü İspanyol şef José Andrés, depremzedeler için bağış topluyor

Ünlü İspanyol şef José Andrés, kurucusu olduğu World Central Kitchen ile depremzedeler için bağış topluyor. Ünlü oyuncu Drew Barrymore, Andrés’ın videosunu yayınlayarak şu ifadesini paylaştı: Eğer imkânınız varsa ve yapmaya meyilliyseniz buraya bağışta bulunun

Giriş: 15.02.2023 - 07:23 | Güncelleme: ABONE OL
Ünlü İspanyol şef José Andrés, depremzedeler için bağış topluyor
HABERTURK.COM

Ünlü İspanyol şef José Andrés, 2010’da doğal afetlerin ardından afetzedelere yemek sağlamaya kendini adamış, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan World Central Kitchen’i kurdu.

José Andrés, 2010’dan bu yana doğal afetin meydana geldiği birçok ülkede afetzedeler için bağış topladı hem de onlara yemek sağladı. Andrés, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip deprem sonrası ülkemize gelerek yardım çalışmalarına katıldı.

Jos&eacute; Andr&eacute;s
José Andrés

José Andrés, çektiği videoları yayınlayarak depremzedeler için bağış kampanyası başlattı. Andrés, şu ana kadar yaklaşık 100 bin TL bağış toplamayı başardı.

Drew Barrymore
Drew Barrymore

José Andrés’ın çabalarına birçok takipçisi kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu Drew Barrymore, Andrés’ın videosunu yayınlayarak şu ifadesini paylaştı: Eğer imkânınız varsa ve yapmaya meyilliyseniz buraya bağışta bulunun.

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