HÜLYA KOÇYİĞİT

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; Ata'mın tüm silah arkadaşlarını, vatanı için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.