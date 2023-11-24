Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları

HÜLYA KOÇYİĞİT



'Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyet'in fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…



Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gelecek nesillerin inşasında büyük emekler veren, eğitime ömrünü adamış, sevgi ve şefkatle öğrencilerine yaklaşan, ışık olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Hayatımıza dokunmuş tüm öğretmenlerimizi sevgiyle, minnetle yâd ediyorum...