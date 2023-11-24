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        Haberler Magazin Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları - Magazin haberleri

        Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü mesajları

        Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü paylaştıkları fotoğraflar ve mesajlarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 12:30 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:14
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        • 1

          TÜRKAN ŞORAY

          Baş öğretmen Atatürk'ün yeni nesli emanet ettiği, değerli öğretmenlerimizin 'Öğretmenler Günü' kutlu olsun. Ülkemize faydalı bireyler yetiştirmek için ömrünü eğitime adamış, hepimizin hayatına dokunan, çabalayan, anılarımızda yeri alan öğretmenlirimizi bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz.

        • 2

          HÜLYA KOÇYİĞİT

          'Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyet'in fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…

          Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gelecek nesillerin inşasında büyük emekler veren, eğitime ömrünü adamış, sevgi ve şefkatle öğrencilerine yaklaşan, ışık olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Hayatımıza dokunmuş tüm öğretmenlerimizi sevgiyle, minnetle yâd ediyorum...

        • 3

          FİLİZ AKIN

          Başta başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geleceğimizin aydınlık yüzünü yetiştirmek üzere emek veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

        • 4

          EROL EVGİN

          Bilge bir toplum yaratmak için ömürlerini vakfetmiş; başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizi saygı minnet ve rahmetle anıyorum. Sevgili öğretmenlerimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        • 5

          KUBAT

          Koşarak gidiyorsa okula çocuklar, o okulda elleri öpülesi öğretmenler var.

        • 6

          AÇELYA AKKOYUN

          Canımız öğretmenlerimiz; aşk hep sizi çiziyormuş. Öğretmenler günü kutlu olsun.

        BURÇLAR

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        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
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        Yay
        Oğlak
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