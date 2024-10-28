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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ünlü iş insanı köpeğine milyon dolarlık miras bıraktı - İş-Yaşam Haberleri

        Ünlü iş insanı köpeğine milyon dolarlık miras bıraktı

        9 Ekim'de 86 yaşında hayatını kaybeden Hindistan'ın ünlü iş insanı ve Tata Group'un Eski Başkanı Ratan Tata, mirasının büyük kısmını ömür boyu bakım sağlamak amacıyla köpeği Tito'ya bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:34
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        Köpeğine milyon dolarlık miras bıraktı
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        9 Ekim'de 86 yaşında hayatını kaybeden Hindistan'ın ünlü iş insanı ve Tata Group'un Eski Başkanı Ratan Tata, 100 milyon Hindistan Rupi'sini ( 1.1 milyar dolar) aşan servetini vakfına, kardeşi Jimmy Tata'ya, üvey kız kardeşleri Shireen ve Deanna Jejeebhoy'a, ev çalışanlarına ve kendisine yakın diğer kişilere de tahsis etti.

        Tata'nın 5 yıl önce aynı isimli önceki köpeğinin ölümünden sonra evlat edindiği köpeği Tito'ya da miras bıraktığı açıklandı. The Times of India'daki habere göre, Ratan Tata vasiyetinde Tito için 'sınırsız bakım' şartı koydu

        Tata'nın uzun zamandır aşçısı olan RajanShaw, Alman çoban köpeği Tito'ya bakacak. Vasiyetnamede ayrıca, kendisine 30 yıl hizmet eden Tata'nın uşağı Subbiah da yer alıyor.

        Hayvanseverliği ile ülkesinde bilinen Ratan Tata Temmuz 2023'te Mumbai'de Hindistan'ın ilk Küçük Hayvan Hastanesi'ni açmıştı. Tata hastaneye yoğun bakım üniteleri, BT taramaları, X-Ray'ler ve MRI'lar bağışlamıştı.

        Tata 2018 yılında, Prens Charles tarafından hayat boyu yaptığı hayırseverlik çalışmalarından dolayı ödül alacak olmasına karşın iki evcil köpeğinden birinin rahatsız olması nedeniyle gitmeme kararı almıştı.

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