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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ünlü girişimcinin '100 çocuğum var' açıklamasına Elon Musk'tan yanıt - İş-Yaşam Haberleri

        Ünlü girişimcinin '100 çocuğum var' açıklamasına Elon Musk'tan yanıt

        Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un 12 ülkede sperm bağışı sayesinde doğan 100'den fazla biyolojik çocuğu olduğunu açıklamasına Elon Musk'tan yanıt gecikmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:55
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        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
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        Telegram kurucusunun çocuk açıklaması dünyanın en zenginlerinden Elon Musk'ı harekete geçirdi.

        Rus Haber Ajansı RIA'nın haberine göre anlık mesajlaşma servisi Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, 12 ülkede sperm bağışı sayesinde doğan 100'den fazla biyolojik çocuğu olduğunu söyledi.

        Girişimci, 15 yıl önce bir arkadaşının kendisinden, eşiyle çocuk sahibi olamadığı için bir klinikte sperm bağışı yapmasını istediğini, tıp kurumunun başkanının ise ona, 'yüksek kaliteli donör materyali eksikliği' nedeniyle Durov'un daha fazla çifte anonim olarak yardım etmek için daha fazla sperm bağışlamasını önerdiğini söyledi.

        Durov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Bana az önce 100'den fazla biyolojik çocuğum olduğu söylendi. Geçmişteki donör faaliyetlerim, 12 ülkede 100'den fazla çiftin çocuk sahibi olmasına yardımcı oldu" dedi. Durov, Telegram kanalında sperminin hâlâ çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin anonim kullanımına açık olduğunu da yazdı. Bununla birlikte biyolojik çocuklarının birbirini bulmasını kolaylaştırmak için DNA kodunu açmayı planladığını da söyledi. Girişimci, sperm bağışı algısının değişmesine yardımcı olmak ve daha sağlıklı erkekleri spermlerini bağışlamaya teşvik etmek istediğini de ekledi.

        MUSK'TAN YANIT

        Durov'un bu açıklamaları ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Haberi paylaşan bir sayfaya Elon Musk da yanıt verdi.

        Musk açıklamasında Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın 1000 çocuğu olduğu iddiasına atıfta bulunarak "Çaylak sayılar" mesajını paylaştı.

        Cengiz Han'ın ilk eşinden 9 meşru çocuğu olduğu bilinse de dünyada en az 1000 gayrimeşru çocuğu olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Musk da dünyanın geleceği için 'dünya nüfusunun daha fazla çocuk yapılarak artırılması' gerektiğini savunuyor.

        12 çocuğu olan Musk son açıklamasında "Tüm insanlara ve hükûmet liderlerine tavsiyem; yeni bir nesil yaratmak için çocuk sahibi olduğunuzdan emin olun" demişti.

        Musk "Çocuk sahibi olmanın önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Eğer çocuklar olmazsa 'gelecek nesil' diye bir şey olmayacak. Bu, çok temel bir konu" ifadesini kullanmıştı.

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