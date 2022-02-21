ÜNLÜ&Co'dan teknolojik işbirliği

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Türkiye’de şirket birleşme ve satın alma danışmanlığı alanında faaliyet gösteren ÜNLÜ&Co, Londra merkezli teknoloji odaklı yönetim danışmanlığı şirketi Phellos Financial Consultancy ile teknoloji alanında danışmanlık vermek üzere işbirliğine gidiyor.

Teknoloji ekosisteminde uçtan uca danışmanlık sunmayı amaçlayan ÜNLÜ&Co – Phellos İşbirliği, satıcı taraf danışmanı olarak, start-up ve scale-up’lara kapsamlı kurumsal finansman hizmetleri sağlamayı ve büyümeyi finanse etmek için potansiyel yatırımcılar bulmayı hedefliyor. Alıcı taraf danışmanı olarak ise kurumsal müşterilerin hedefleri ile uyumlu teknoloji yatırım olanaklarının belirlenmesinden, yatırım aşamasında ayrıntılı değerlendirmeye ve yatırım sonrası izlemeye uzanan, tam kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlamayı amaçlıyor. ÜNLÜ&Co – Phellos İşbirliği ile kurumsal müşteriler, ilk yatırımlarından gerek sermaye piyasalarında halka arz, gerekse stratejik alıcıya satışları içeren çıkışa kadar, yatırımın yaşam döngüsü boyunca hizmet alabilecekler.

'ÜRÜN YELPAZEMİZİ ÇEŞİTLENDİRECEK'

1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 1998’den bugüne gerçekleştirdiği 113 işlem ile birleşme ve satın alma danışmanları arasında yerini aldı. Şirket ayrıca, Mergermarket verilerine göre 2010’dan bugüne 30 milyon doların üzerinde değere sahip işlemlerde; gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da önemli konumda.

2016 yılında Londra'da kurulan Phellos Financial Consultancy ise, teknoloji sektörüne, çok yönlü kurumsal finansman danışmanlığı hizmetlerini sunmakta. Finansal yönetim, finansal modelleme, birleşme ve satın alma danışmanlığı, ve değişim yönetimi konularında zengin bir deneyime sahip olan Phellos, gerek finansal gerek operasyonel bağlamda iyileştirme alanlarını belirleyen ve şirket bazında bütünsel bir yaklaşım sunan bir yönetim danışmanlığı şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Konu ile ilgili görüşlerini dile getiren ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano “25 yılı aşkın deneyimimiz ile kurumsal finansman danışmanlık işlemlerinde pazar lideri konumumuzu koruyoruz. Ayrıca kuruluşuna öncülük ettiğimiz 212’nin yanı sıra, Revo Capital ve Collective Spark’ın da aralarında bulunduğu diğer girişim sermaye fonları aracılığıyla teknoloji alanında saygın bir yatırımcıyız. Bu önemli iş birliği, Phellos’un teknoloji alanındaki deneyimi ve danışmanlık hizmetlerinde bilgi birikimi aracılığıyla, teknoloji ekosistemindeki ürün yelpazemizi güçlendirmemizi sağlayacak” dedi.