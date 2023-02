'Unlimited Forum' festivali başlıyor

HABERTURK.COM



British Council Türkiye, ‘Herkes için Sanat’ mottosuyla 2-4 Şubat tarihlerinde erişilebilir sanat festivali Unlimited Forum’u düzenliyor. Festival, engelli sanatçıların eserlerini sergilemeye ve Birleşik Krallık, Türkiye ve yakın coğrafi çevreden en iyi uygulama örneklerini tanıtmaya odaklanırken aynı zamanda, kültür ve sanat profesyonellerinin erişilebilirlik ve kapsayıcılık temalarına olan yaklaşımlarını değiştirmeyi de amaçlıyor.

Yapı Kredi bomontiada ve çevresinde gerçekleşecek üç günlük erişilebilir festival, yeni performanslardan yerel ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı panellere, atölye çalışmalarından konserlere kadar geniş bir içeriğe sahip olacak.

Unlimited Forum’a özel, ilk defa izleyici ile buluşacak performans tiyatrosu: Acil!

2 Şubat Perşembe akşamı, Birleşik Krallık’tan Touretteshero'nun Eş-sanat Direktörü Jess Thom'un keynote konuşmasıyla başlayacak olan Unlimited Forum, ardından bu festivale özel olarak hazırlanan, Serkan Bozkurt’un koreografisini üstlendiği ve çoğu engellilerden oluşan Arada Company ekibinin disiplinlerarası deneyimleri bir araya getiren performans tiyatrosu ‘Acil!’in dünya prömiyerini seyirciyle buluşturacak. Oyuncuların ve dansçıların engellerini, başarılarını, hayal kırıklıklarını, hedeflerini cesaretle paylaşacakları performans, engelli bireylerin sosyal dışlanma deneyimlerine ve bunların gündelik iletişim pratiklerine yansımasına odaklıyor.

Erişilebilirlik ve sanat ilişkisi üzerine paneller ve dünyadan başarılı örnekler

Festivalin ikinci günü, katılımcıların erişilebilirlik ve sanat ilişkisi üzerine düşünmelerini sağlayacak panellere ev sahipliği yapacak. İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Deniz Yazgan Şenay’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek ‘Nedir bu kültüre erişim?’ paneli, Bongo Art Project’in Kurucusu Çiğdem Aslantaş, Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği’nin Kurucusu Hakan Elbir, Erişilebilir Her Şey ve Tiyatro Kooperatifi adına Zeynep Şölen Yıldız ve Puruli Kültür Sanat ve Kültüre Erişim Platformu Kurucusu Ezgi Yalınalp’i ağırlayacak. Birleşik Krallık’tan British Council Tiyatro ve Dans Birimi Direktörü Neil Webb’in moderatörlüğünü üstleneceği ‘Erişilebilir sanat bir efsane mi?’ panelinde ise Birleşik Krallık, Ukrayna, Sırbistan ve Gürcistan’dan bu alanda başarılı örnekler paylaşılacak. Candoco Dance Company Gençlik Programları Direktörü Kimberley Harvey, Unbeaten Path Direktörü Anastasiya Voytyuk, Off The Frame kumpanyasının Direktörü Marko Pejovic ve Tiflis Inclusive Dance Company’nin Kurucusu Ketevan Zazanashvili’nin bir arada bulunacağı konuşmada, dünyanın dört bir yanında kültür ve sanat alanında yapılan başarılı projeler detaylandırılacak.

Panellerin arasında katılımcıları müzikle buluşturmayı hedefleyen Unlimited Forum’da, engelli caz davulcusu Kaan Çelen, Volkan Topakoğlu (Kontrbas) ve Önder Foçan’dan (Gitar) oluşan bir trio ile sahne alacak. Dünyada birçok ilke imza atan albümü NA-Zİ-LE’den parçaların yanı sıra kendisi için özel yeri olan caz standartlarından oluşan parçalarıyla mini bir konser sunacak. 3 Şubat Cuma gününün son etkinliği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bomonti Yerleşkesi’nde gerçekleşecek. Dans sanatçısı, koreograf ve akademisyen Tuğçe Ulugün Tuna tarafından kurulan ‘Farklı Bedenlerle Dans’ın 12 dansçı eşliğindeki ‘Bedenleşen Kesitler’ eseri, Ulugün Tuna’nın ifadeleriyle “hayalimdeki bedenlerle, tanımlayamadığım yaşamın bedenleşen ipuçlarını taşıyor.”

Unlimited Forum, 4 Şubat Cumartesi günü saat 13:00 itibariyle katılımcılarına ilgi alanlarına göre iki farklı atölye sunacak. Engelli illüstratör, çizgi roman sanatçısı ve tasarımcı Hatiye Garip’in geliştirdiği ve düzenleyeceği ‘Erişilebilir Çizgiler - İllüstrasyondan Görsel Betimlemeye Deneme Bir İki Üç’ atölyesi, illüstrasyonla ilgilenenler ve illüstratörler için çalışmalarını görsel betimlemeler aracılığıyla kör ve az gören bireyler için erişilebilir kılmayı ve illüstrasyonların erişilebilirliği için olası yaratıcı çözümlere odaklanmayı hedefliyor. Katılımcılardan daha önce çizdikleri üç illüstrasyonu basılı veya dijital olarak yanlarında getirmeleri istenilen atölyede, bu illüstrasyonlar üzerinden görsel betimleme çalışmaları yapılacak.

Tuğçe Ulugün Tuna önderliğindeki ‘Farklı Bedenlerle Dans – Bedende Öteki Yer’ atölyesi ise katılımcıları, hareket aracılığıyla bedeni farklı bağlamlarda ‘köprü’ olarak odağına alarak kinestetik deneysel bir çalışma yapmaya davet ediyor.

Yeni nesillerin bilinçlendirmesini hedefleyen iş birliği

Unlimited Forum, aynı zamanda Yücel Kültür Vakfı’yla gerçekleştirdiği iş birliğiyle gençlere ve öğrencilere de eşitlik, erişilebilirlik ve kapsayıcılık konularında eğitimler vererek bilinçlendiriyor. Bu etkinlik kapsamında, farklı geçmişlere sahip 15 üniversite öğrencisiyle çalışılarak engellilik algısı, erişilebilirlik ve beden farkındalığı eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından öğrenciler, 2-4 Şubat tarihleri arasında Unlimited Forum’da sahada gönüllü olarak etkinliğe destek verecek.

Festivalde, işaret dili, İngilizce-Türkçe simültane çeviri ve Türkçe altyazı sağlanacak olup performanslarda sesli betimleme seçeneği sunulacak. Herkese açık ve ücretsiz olacak festivale katılım için British Council Türkiye web sayfası üzerinden detaylı bilgiye ulaşmak ve kayıt yaptırmak mümkün.

