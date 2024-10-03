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        Haberler Bilgi Yaşam Rojin Kabaiş bulundu mu? Üniversiteli Rojin Kabaiş nerede kayboldu, son durum ne, öldü mü, yaşıyor mu?

        Rojin Kabaiş bulundu mu? Üniversiteli Rojin Kabaiş nerede kayboldu, son durum ne?

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören üniversiteli Rojin Kabaiş kaybının üzerinden tam 6 gün geçti. Genç kız 27 Eylül akşamı kaybolmuştu. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Peki Üniversiteli Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin Kabaiş nerede kayboldu, son durum ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 12:37 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:58
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        • 1

          Rojin Kabaiş’in bulunup bulunmadığına ilişkin son gelişmeler takip ediliyor. 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkan kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin'in bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Peki Üniversiteli Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin Kabaiş nerede kayboldu, son durum ne?

        • 2

          ROJİN BULUNDU MU?

          Rojin'i arama çalışmaları 6'ncı güne girdi: Genç kızdan hala haber yok

          Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

          27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

          SAHİLDE CEP TELEFONU VE KULAKLIĞI BULUNDU

          Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulurken, telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışma başlattı.

          Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri havadan destek veriyor.

          SUL ALTI VE SU ÜSTÜ ARAMA CİHAZLARI DA KULLANILIYOR

          Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazı ile jandarmanın su üstü radar cihazı da arama çalışmalarında kullanılırken, aramalar 6'ncı gününe girdi. Şu ana kadar yapılan aramalarda, hiçbir ize rastlanmadı. Çalışmaları ilk günden bu yana takip eden ailenin umutlu bekleyişi sürüyor.

        • 3

          BABASI SON GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

          Kızının bulunması için herkesten yardım istediğini belirten Nizamettin Kabaiş, Rojin'i kaldığı yurda bırakırken çektiği son görüntüleri izleyip, gözyaşı döktü.

        • 4
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